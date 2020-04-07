Українці два тижні зможуть спостерігати парад планет
Про це повідомляє The Times Hub, зазначає "Укрінформ".
"4 липня 2020 року відбудеться повний парад планет... всі планети Сонячної системи - Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун стануть в ряд на одній стороні Сонця, що створить чудове видовище", - йдеться у повідомленні.
Паради планет, як відомо, становлять великий інтерес, тому що, на думку астрологів, вони можуть призвести до серйозних наслідків для Землі: від катаклізмів і до кінця світу. Однак з наукової точки зору це явище не розглядається як провісник Аппокалипсису, а скоріше є унікальною подією, свідками якого можна стати лише один раз у житті, адже повторюється воно не частіше, ніж через 170 років.
Починаючи з 4 липня в нічному небі можна буде побачити Марс, Юпітер і Сатурн, а вранці - Венеру. Уран і Нептун знаходяться занадто далеко для неозброєного погляду, а Меркурій не буде видно через Сонце.
Як зазначає India TV, також в ніч з 4 на 5 липня повня буде посилена Юпітером і Сатурном. Згідно з індійськими традиціями, такий Місяць уповні називається Бак Місяцем або Громовий Місяцем.
Яскравий Юпітер буде видно у верхньому правому кутку від Місяця, а Сатурн - в лівому верхньому кутку від Місяця. Взяті разом, вони утворюють трикутник на небі.
Це рідкісне явище природи вперше було помічене Галілеєм більше 400 років тому.
Читайте також: Астрономи показали рентгенівську карту зоряного неба
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО На болгарсько-грецькому кордоні - кілометрові черги через туристів
- ВІДЕО "Де мої туристи?": Львівщина запустила серію нових промороликів
- АУДІО Українські подкасти та подкастинг в Україні
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
- #бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів"Ідея створення дитячого табору виникла коли повернувся зі США, де проходив реабілітацію після поранення. Я стільки добра отримав від людей, що мені дуже хотілося віддячити. Якось навесні я сплавлявся від Батурина до Києва і проходив місце, куди батько мене відправляв у дитячі табори. Мені захотілося зробити щось подібне"