Українці два тижні зможуть спостерігати парад планет

Це рідкісне явище природи вперше було помічене Галілеєм більше 400 років тому

Повний парад планет розпочнеться 4 липня і триватиме два тижні, наступне таке явище станеться не раніше, ніж через 170 років.

Про це повідомляє The Times Hub, зазначає "Укрінформ".

"4 липня 2020 року відбудеться повний парад планет... всі планети Сонячної системи - Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун стануть в ряд на одній стороні Сонця, що створить чудове видовище", - йдеться у повідомленні.

Паради планет, як відомо, становлять великий інтерес, тому що, на думку астрологів, вони можуть призвести до серйозних наслідків для Землі: від катаклізмів і до кінця світу. Однак з наукової точки зору це явище не розглядається як провісник Аппокалипсису, а скоріше є унікальною подією, свідками якого можна стати лише один раз у житті, адже повторюється воно не частіше, ніж через 170 років.

Починаючи з 4 липня в нічному небі можна буде побачити Марс, Юпітер і Сатурн, а вранці - Венеру. Уран і Нептун знаходяться занадто далеко для неозброєного погляду, а Меркурій не буде видно через Сонце.

Як зазначає India TV, також в ніч з 4 на 5 липня повня буде посилена Юпітером і Сатурном. Згідно з індійськими традиціями, такий Місяць уповні називається Бак Місяцем або Громовий Місяцем.

Яскравий Юпітер буде видно у верхньому правому кутку від Місяця, а Сатурн - в лівому верхньому кутку від Місяця. Взяті разом, вони утворюють трикутник на небі.

Це рідкісне явище природи вперше було помічене Галілеєм більше 400 років тому.

Читайте також: Астрономи показали рентгенівську карту зоряного неба