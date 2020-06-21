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Астрономи показали рентгенівську карту зоряного неба

На карті зібрано більше мільйона об'єктів
Астрономи за допомогою телескопа eROSITA представили нову рентгенівську карту зоряного неба.
Астрономи показали рентгенівську карту зоряного неба Фото: tsn.ua

Про це повідомляє DT з посиланням Інститут позаземної фізики Товариства Макса Планка, зазначає "Укрінформ".

Зазначається, що на карті зібрано більше мільйона об'єктів.

Фото:  Інститут позаземної фізики Товариства Макса Планка

Таким чином, вченим вдалося фактично подвоїти кількість відомих рентгенівських джерел, які були відкриті за 60 років спостережень. Більшість з таких джерел – активні ядра галактик, всередині яких ростуть надмасивні чорні діри.

Вчені зазначають, що телескоп eROSITA проводив спостереження за небом протягом 182 днів. У результаті йому вдалося отримати більш глибокі зображення, ніж телескопа ROSAT 30 років тому. Карта допомагає визначити розташування гарячого газу в Чумацькому Шляху, а також в міжгалактичному просторі, який його оточує.

Нагадаємо, що телескоп Hubble сфотографував "космічного метелика"

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21 06 2020 14:02
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