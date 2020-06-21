Астрономи показали рентгенівську карту зоряного неба

Про це повідомляє DT з посиланням Інститут позаземної фізики Товариства Макса Планка, зазначає "Укрінформ".

Зазначається, що на карті зібрано більше мільйона об'єктів.

Фото: Інститут позаземної фізики Товариства Макса Планка

Таким чином, вченим вдалося фактично подвоїти кількість відомих рентгенівських джерел, які були відкриті за 60 років спостережень. Більшість з таких джерел – активні ядра галактик, всередині яких ростуть надмасивні чорні діри.

Вчені зазначають, що телескоп eROSITA проводив спостереження за небом протягом 182 днів. У результаті йому вдалося отримати більш глибокі зображення, ніж телескопа ROSAT 30 років тому. Карта допомагає визначити розташування гарячого газу в Чумацькому Шляху, а також в міжгалактичному просторі, який його оточує.