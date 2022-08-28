CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЦе стосується тих громадян, які надали в себе безкоштовний притулок вимушено переміщеним особамПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українці можуть отримати компенсацію за сплату житлово-комунальних послуг
Фото: Кореспондент.net
Громадяни, які надали в себе безкоштовний притулок переселенцям (ВПО), зможуть отримати компенсацію за сплату житлово-комунальних послуг. Це стосується тих
Про це повідомили у міністерстві юстиції.
За інформацією відомства, розмір такої компенсації становить 14,77 грн в день на людину.Як пояснили в Мін'юсті, щоб оформити одержання компенсації, необхідно дотриматись трьох обов'язкових умов, а саме:
- у власника житла не повинно бути боргу за комуналку;
- житло переселенцям має бути надано безкоштовно;
- переселенці не отримують щомісячної допомоги ВПО на проживання.
Для того, щоб отримати виплати власнику житла необхідно зробити кілька кроків:
- подати заяву у вільній формі чи через ЦНАП, чи безпосередньо до виконавчого комітету місцевої ради (у заяві мають бути зазначені ПІБ переселенців та документи, що підтверджують їх особи);
- зареєструватись на сайті prukhystok.in.ua.
- протягом п'яти днів органи місцевої влади перевірять кількість переселенців, їх дані та умови проживання. Після цього буде ухвалено рішення про компенсацію.
Як раніше повідомляв iPress, грошова допомога від міжнародних організацій надійшла близько 2,7 млн переселенців в Україні. Від початку повномасштабного вторгнення на потреби людей було розподілено майже 600 млн доларів.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
28 08 2022 20:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Виграти гітару з автографами Imagine Dragons можна за донати для UNITED24
- ФОТО Притула показав, як виглядають "Народні Байрактари"
- ВІДЕО На маяку в Одесі розгорнули величезний прапор України
- Ситуація на фронті станом на 28 серпня 2022 року – Том Купер
- Соціальні мережі як дієвий інструмент у війні в Україні – генерал Мік Раян
No articles