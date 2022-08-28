Українці можуть отримати компенсацію за сплату житлово-комунальних послуг

Це стосується тих громадян, які надали в себе безкоштовний притулок вимушено переміщеним особам

Громадяни, які надали в себе безкоштовний притулок переселенцям (ВПО), зможуть отримати компенсацію за сплату житлово-комунальних послуг. Це стосується тих

Про це повідомили у міністерстві юстиції.

За інформацією відомства, розмір такої компенсації становить 14,77 грн в день на людину.

у власника житла не повинно бути боргу за комуналку;

житло переселенцям має бути надано безкоштовно;

переселенці не отримують щомісячної допомоги ВПО на проживання.

Як пояснили в Мін'юсті, щоб оформити одержання компенсації, необхідно дотриматись трьох обов'язкових умов, а саме:

Для того, щоб отримати виплати власнику житла необхідно зробити кілька кроків:

подати заяву у вільній формі чи через ЦНАП, чи безпосередньо до виконавчого комітету місцевої ради (у заяві мають бути зазначені ПІБ переселенців та документи, що підтверджують їх особи);

зареєструватись на сайті prukhystok.in.ua.

протягом п'яти днів органи місцевої влади перевірять кількість переселенців, їх дані та умови проживання. Після цього буде ухвалено рішення про компенсацію.

Як раніше повідомляв iPress, грошова допомога від міжнародних організацій надійшла близько 2,7 млн переселенців в Україні. Від початку повномасштабного вторгнення на потреби людей було розподілено майже 600 млн доларів.