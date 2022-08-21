Українці можуть отримати одноразову допомогу 12 тисяч гривень

В Україні одноразова адресна грошова допомога деяким спеціалістам передбачає виплату у п'ятиразовому розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленому на 1 січня поточного року.

Враховуючи, що станом на 1 січня 2022 року прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 2481 грн., розмір одноразової грошової допомоги становитиме 12405 грн.

Про це пише НВ.

Одноразову адресну грошову допомогу отримають випускники ЗВО, які уклали договір про роботу на посаді педпрацівників. Підставою є відповідна ухвала КМУ Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів.

Зокрема допомогу отримають випускники закладів вищої освіти, які отримали:

освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста;

ступінь молодшого бакалавра, бакалавра або магістра спеціальностей у галузі знань 01 Освіта/педагогіка;

ступінь бакалавра, магістра іншої спеціальності та галузі знань.

Умовою отримання допомоги є укладення договору про роботу на посадах педагогічних працівників у загальній середній та професійній установах (професійно-технічної) освіти. Договір має бути укладений терміном не менше трьох років.

Для отримання грошової допомоги необхідно подати заяву на її надання до вищої освіти, де випускник отримав диплом. До заяви подається пакет документів, а саме:

копія трудової книжки (за наявності);

копія договору про роботу на посаді педагогічного працівника в установі загальної середньої чи професійної (професійно-технічної) освіти.

Заяву необхідно подати не пізніше ніж 10 жовтня. У свою чергу адміністрація вишів передає такі заяви до департаментів освіти та науки обласних держадміністрацій чи Київської міської держадміністрації до 15 жовтня.

У Міністерстві освіти і науки України зазначають, що виплата допомоги випускникам, які завершили навчання у листопаді-грудні, здійснюється на загальних підставах до кінця року, що настає після року, в якому було завершено навчання.

У разі подання заяви на отримання допомоги до 10 жовтня кошти виплачуватимуть до кінця поточного року.

У Міносвіти пояснили, що при зміні місця роботи випускника, але продовження перебування його на посаді педпрацівника у загальному середньому або професійному закладі (професійно-технічної) освіти одержувач допомоги протягом 30 календарних днів з дня виникнення таких змін укладає договір за новим місцем роботи відповідно із вимогами, визначеними законодавством.

Раніше повідомлялось, що борги за комуналку не привід для відключення послуг.