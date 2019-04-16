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Українці назвали головні вимоги до обраного президента, - опитування КМІС

Опитування провели з 9 по 14 квітня
Більшість опитаних українців вважають, що новообраний президент у першу чергу має знизити тарифи на комунальні послуги.
Українці назвали головні вимоги до обраного президента, - опитування КМІС Фото: portal.lviv.ua

За результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології, наступний президент у свої перші 100 днів роботи, повинен:

  • знизити тарифи на комунальні послуги – 39,1%;

  • подати до парламенту законопроекти про зняття недоторканості з депутатів, суддів, президента  – 35,5%;

  • розпочати / пришвидшити розслідування найбільш резонансних корупційних злочинів – 32,4%;

Далі голоси розподілилися наступним чином:

  • розпочати переговори з Росією – 23,3%;

  • знизити зарплату топ-чиновникам – 18,4%;

  • розпочати переговори з ЄС та США щодо Донбасу і Криму – 16,4%;

  • пришвидшити розслідування злочинів проти Майдану – 9,4%;

  • ініціювати зміну системи парламентських виборів – скасування мажоритарних виборів і перехід до пропорційної системи з відкритими списками – 8%;

  • виставити на продаж приміщення, автівки та інші активи Державного управління справами, яке займається забезпеченням Президента – 5,5%;

  • ініціювати перезапуск антикорупційних органів (НАБУ, САП) – 5,2%;

  • арештувати російські активи в Україні  – 4,6%;

  • внести до парламенту законопроект про референдуми в Україні – 4,2%;

  • розпочати переговори про вступ до ЄС – 3,3%.

Методом особистого інтерв'ю соціологи опитали 2004 респондентів у 129 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) по 3-ступеневою стохастичною вибіркою із квотним відбором на останньому ступені, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, яка контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.

Також, за кандидата у президенти і шоумена Володимира Зеленського у другому турі виборів готові проголосувати 72,2%% опитаних українців, які визначилися з вибором і підуть голосувати, а за чинного президента Петра Порошенка - 25,4%% респондентів.

 
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16 04 2019 14:21
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