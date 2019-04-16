Українці назвали головні вимоги до обраного президента, - опитування КМІС
За результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології, наступний президент у свої перші 100 днів роботи, повинен:
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знизити тарифи на комунальні послуги – 39,1%;
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подати до парламенту законопроекти про зняття недоторканості з депутатів, суддів, президента – 35,5%;
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розпочати / пришвидшити розслідування найбільш резонансних корупційних злочинів – 32,4%;
Далі голоси розподілилися наступним чином:
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розпочати переговори з Росією – 23,3%;
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знизити зарплату топ-чиновникам – 18,4%;
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розпочати переговори з ЄС та США щодо Донбасу і Криму – 16,4%;
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пришвидшити розслідування злочинів проти Майдану – 9,4%;
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ініціювати зміну системи парламентських виборів – скасування мажоритарних виборів і перехід до пропорційної системи з відкритими списками – 8%;
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виставити на продаж приміщення, автівки та інші активи Державного управління справами, яке займається забезпеченням Президента – 5,5%;
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ініціювати перезапуск антикорупційних органів (НАБУ, САП) – 5,2%;
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арештувати російські активи в Україні – 4,6%;
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внести до парламенту законопроект про референдуми в Україні – 4,2%;
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розпочати переговори про вступ до ЄС – 3,3%.
Методом особистого інтерв'ю соціологи опитали 2004 респондентів у 129 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) по 3-ступеневою стохастичною вибіркою із квотним відбором на останньому ступені, репрезентативною для населення України віком від 18 років.
У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, яка контролюється українською владою.
Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.
Також, за кандидата у президенти і шоумена Володимира Зеленського у другому турі виборів готові проголосувати 72,2%% опитаних українців, які визначилися з вибором і підуть голосувати, а за чинного президента Петра Порошенка - 25,4%% респондентів.
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