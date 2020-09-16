Українці назвали політиків, які негативно впливають на рейтинги влади
Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", передає РБК - Україна.
За даними опитування, респонденти відносно непогано оцінили роботу голови Верховної ради Дмитра Разумкова - 25% вважають, що його діяльність позитивно впливає на популярність чинної команди влади, 25% - протилежної думки. 18% вважають, що його робота не впливає на ці показники, 32% - взагалі не змогли відповісти.
При цьому 3% опитаних вважають, що діяльність прем'єр-міністра Дмитра Шмигаля позитивно впливає на рейтинги влади, 32% - негативно.
Крім того, 13% вважають, що діяльність міністра внутрішніх справ Арсена Авакова позитивно впливає на рейтинги влади, 41% - протилежної думки.
Ще 10% заявили, що діяльність керівника Офісу президента Андрія Єрмака позитивно впливає на рейтинги влади, 32% - протилежної думки.
Також 8% опитаних вважають, що діяльність глави фракції партії "Слуга народу" в парламенті Давида Арахамії позитивно впливає на рейтинги влади, 28% - протилежної думки.
Тільки 6% вважають, що діяльність генерального прокурора Ірини Венедиктової і директора НАБУ Артема Ситника позитивно впливає на рейтинги влади, 34% - протилежної думки.
Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 3-6 вересня 2020 року серед 2000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,2%.
Нагадаємо, що 56% вважають, що після виборів ситуація у їхньому населеному пункті не зміниться.
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