Більше як половина українців вважають, що місцеві вибори нічого не змінять для їхнього міста
Водночас 27% українців очікують покращення після виборів, а 8% - погіршення. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» 29 серпня - 3 вересня, повідомляє "Громадське".
Фото: "Рейтинг"
Більш позитивно щодо місцевих виборів налаштовані мешканці Львівської та Івано-Франківської областей, жінки та молодь.
Фото: "Рейтинг"
19% опитаних зазначили, що шанси на їхню участь складають "50 на 50", 7% - кажуть, що можливо прийдуть на дільниці, 14% навряд підуть на вибори. Про намір взяти участь у виборах частіше кажуть люди старше 50 років, натомість молодь 18-29 років зацікавлена найменше.
Фото: "Рейтинг"
Опитування проводили методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Участь в опитувані взяли 10 тисяч респондентів. Помилка репрезентативності дослідження становить не більше 1,0%.
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