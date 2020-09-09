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Більше як половина українців вважають, що місцеві вибори нічого не змінять для їхнього міста

59% українців планують брати участь у місцевих виборах
56% вважають, що після виборів ситуація у їхньому населеному пункті не зміниться.
Більше як половина українців вважають, що місцеві вибори нічого не змінять для їхнього міста

 Водночас 27% українців очікують покращення після виборів, а 8% - погіршення. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» 29 серпня - 3 вересня, повідомляє "Громадське".

Фото: "Рейтинг"

Більш позитивно щодо місцевих виборів налаштовані мешканці Львівської та Івано-Франківської областей, жінки та молодь.

Фото: "Рейтинг"

19% опитаних зазначили, що шанси на їхню участь складають "50 на 50", 7% - кажуть, що можливо прийдуть на дільниці, 14% навряд підуть на вибори. Про намір взяти участь у виборах частіше кажуть люди старше 50 років, натомість молодь 18-29 років зацікавлена найменше.

Фото: "Рейтинг"

Опитування проводили методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Участь в опитувані взяли 10 тисяч респондентів. Помилка репрезентативності дослідження становить не більше 1,0%.

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09 09 2020 16:00
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