Українці оцінили економічний стан країни
Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group, передає РБК - Україна.
За даними опитування, 1% респондентів називають це положення більш або менш хорошим, а 20% середнім.
Як відзначають соціологи, за час карантину, загальна оцінка ситуації в економіці погіршилася. Так, у лютому вважали ситуацію загалом поганою 64% респондентів, 29% оцінювали її як середню, а 4% сприймали положення як в цілому хороше.
Опитування проводилося в період з 19 по 24 червня 2020 року серед 1009 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування - CATI-опитування (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) ролінгового формату. Максимальна похибка вибірки не перевищує +/- 3,7%.
Нагадаємо, що в обмінних пунктах України сьогодні, 13 липня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 10 копійок до 27,16 гривень за долар. Курс євро виріс на 14 копійок до 30,66 гривень за євро.
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