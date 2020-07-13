Впевнене зростання: що відбувається з курсом долара 13 липня

В обмінних пунктах України сьогодні, 13 липня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 10 копійок до 27,16 гривень за долар. Курс євро виріс на 14 копійок до 30,66 гривень за євро.

Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,92 (26,84 - 10 липня), продажу - 27,16 (27,06 - 10 липня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 30,15 (30,02 - 10 липня), продажу - 30,66 (30,52 - 10 липня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,45 (3,43 - 10 липня), продажу 3,86 (3,85 - 10 липня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 13 липня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 5 копійок до 27,09 гривень за долар, курс купівлі до 27,07 гривень за долар. Курс євро на продажу збільшився на 7 копійок до 30,64 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 13 липня довідковий курс на рівні 27,08 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 10 липня (26,94 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 27,00 - 27,15 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Нагадаємо, що Національний банк України (НБУ) має співпрацювати з урядом у рамках узгодження монетарної політики в контексті впливу на інфляційні процеси, а також прогнозування макроекономічних показників для розрахунку параметрів державного бюджету, реалізації національних проектів та розвитку ринку державних цінних паперів.