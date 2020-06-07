НБУ необхідно узгоджувати монетарну політику з урядом

"Тісна взаємодія між НБУ та урядом є однією з найбільш вагомих передумов ефективності реалізації монетарної політики, важливість якої зростає в період кризи"

Данилишин зазначив, що регулятор також має запровадити додаткові інструменти з підтримки ліквідності банківської системи для безперервного кредитування бізнесу та населення.

Національний банк України (НБУ) має співпрацювати з урядом у рамках узгодження монетарної політики в контексті впливу на інфляційні процеси, а також прогнозування макроекономічних показників для розрахунку параметрів державного бюджету, реалізації національних проектів та розвитку ринку державних цінних паперів, заявив голова Ради НБУ Богдан Данилишин, пише "Інтерфакс-Україна".

"Тісна взаємодія між НБУ та урядом є однією з найбільш вагомих передумов ефективності реалізації монетарної політики, важливість якої зростає в період кризи", - написав він у Facebook у понеділок.

На думку Данилишина, доцільним також є перехід НБУ до реалізації грошово-кредитної політики у напрямі посилення збалансованості цілей з досягнення та підтримки цінової стабільності та економічного зростання, а також розширення монетарної політики та перегляд підходів до регулювання банків з метою стимулювання їхньої кредитної активності.

Він вважає, що НБУ має, зокрема, переглянути своє регулювання в частині оцінки банками ризиків за кредитними операціями.

"Дотримуючись міжнародних стандартів та принципів банківського регулювання, ми плануємо усунути ті прогалини в нормативно-правових актах НБУ, які стримують кредитування та не є критичними з точки зору фінансової стабільності", - написав він.

Данилишин зазначив, що регулятор також має запровадити додаткові інструменти з підтримки ліквідності банківської системи для безперервного кредитування бізнесу та населення.

"Для цього ми плануємо розширити інструментарій монетарної політики, зокрема шляхом запровадження цільового рефінансування та розширення переліку активів, які можуть виступати забезпеченням за такими кредитами", - зазначив він, додавши, що центробанк також може підтримати пріоритетні напрями кредитування за допомогою спеціальних програм із рефінансування.

Він додав, що Нацбанку спільно з Міністерством фінансів та наглядовими радами державних банків слід переглянути політики управління ризиками цих банків із метою активізації кредитування підприємств реального сектору та державних пріоритетних проектів.

"Вважаю також за доцільне продовжити залучати міжнародних інституційних інвесторів у капітал державних банків, що дозволить не лише збільшити доступний для кредитування фінансовий ресурс, а й підвищити ефективність їхньої роботи", - зазначив голова Ради НБУ.

На думку Данилишина, НБУ, крім того, має достатній інструментарій і простір для активнішого насичення економіки фінансовими ресурсами за прийнятною вартістю без посилення інфляційного тиску.

Голова Ради НБУ також вважає, що регулятор, з урахуванням загрози широкомасштабної кризи у фіскальному секторі, може відновити операції з ОВДП на вторинному ринку.

"Такі операції матимуть на меті підтримання ліквідності ринку цінних паперів (у тому числі з метою спрощення розміщень ОВДП на первинних аукціонах) і контроль за кривою доходності на довгих строках (з метою подовження впливу трансмісійного механізму монетарної політики)", - написав він.

Данилишин вважає, що ціла низка аспектів діяльності банківського, небанківського фінансового ринків та НБУ потребує законодавчого врегулювання, зокрема в контексті посилення збалансування цілей регулятора та розширення контролю суспільства за його діяльністю.

Він додав, що на черзі також низка законопроектів із регулювання ринків небанківських фінансових послуг - страхових компаній, кредитних спілок та інших фінансових компаній.

"Ми розраховуємо на подальшу плідну співпрацю з профільним комітетом Верховної Ради з підготовки цих та інших законопроектів, які стосуються фінансового, у тому числі банківського сектору", - наголосив голова Ради НБУ.

На його думку, на сьогодні фундаментальних підстав для девальвації курсу гривні немає - поточний рахунок, який визначає фундаментальне значення курсу національної валюти, є позитивним.

"Обсяг міжнародних резервів НБУ становить понад $28 млрд, що не лише достатньо для згладжування будь-яких надмірних коливань курсу, а й значно більше, ніж весь обсяг готівкової та безготівкової гривні в економіці", - написав він.

"Ми готові до проведення регулярних валютних інтервенцій на міжбанківському ринку для згладжування надмірного попиту на іноземну валюту в обсязі, який буде для цього необхідний. У разі, якщо банкам знадобиться готівкова іноземна валюта для підкріплення кас, ми готові їх забезпечити нею з резервів НБУ", - резюмував голова Ради НБУ.

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