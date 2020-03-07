Нацбанк продав 200 мільйонів доларів, щоб заспокоїти паніку на ринку

За даними Finance.ua, ринок почало "трясти" з перших хвилин і попит на іноземну валюту значно перевищував пропозицію

Ажіотаж на торгах, викликаний заявою про відставку голови НБУ, довелося гасити Нацбанку і державному Укргазбанку. НБУ двічі виходив на ринок з інтервенцією з продажем валюти. Обидва рази Нацбанк продав 100 млн - по 27,15 гривні та по 27,20 гривні.

2 липня на міжбанківському валютному ринку попит на долар значно перевищував пропозицію через заяву Якова Смолія про "політичний тиск". Нацбанку довелося продати щонайменше 200 мільйонів доларів, повідомляє "Економічна правда".

Котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,86 - 26,88.

За даними Finance.ua, ринок почало "трясти" з перших хвилин і попит на іноземну валюту значно перевищував пропозицію.

Ажіотаж на торгах, викликаний заявою про відставку голови НБУ, довелося гасити Нацбанку і державному Укргазбанку. НБУ двічі виходив на ринок з інтервенцією з продажем валюти. Обидва рази Нацбанк продав 100 млн - по 27,15 гривні та по 27,20 гривні.

Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 41 копійку, встановивши його на 3 липня на рівні 27,18.

2 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,22 - 27,25.

Нагадаємо, що підрив незалежності НБУ поставить під загрозу підтримку реформ в Україні