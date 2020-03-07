Нацбанк продав 200 мільйонів доларів, щоб заспокоїти паніку на ринку
2 липня на міжбанківському валютному ринку попит на долар значно перевищував пропозицію через заяву Якова Смолія про "політичний тиск". Нацбанку довелося продати щонайменше 200 мільйонів доларів, повідомляє "Економічна правда".
Котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,86 - 26,88.
За даними Finance.ua, ринок почало "трясти" з перших хвилин і попит на іноземну валюту значно перевищував пропозицію.
Ажіотаж на торгах, викликаний заявою про відставку голови НБУ, довелося гасити Нацбанку і державному Укргазбанку. НБУ двічі виходив на ринок з інтервенцією з продажем валюти. Обидва рази Нацбанк продав 100 млн - по 27,15 гривні та по 27,20 гривні.
Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 41 копійку, встановивши його на 3 липня на рівні 27,18.
2 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,22 - 27,25.
Нагадаємо, що підрив незалежності НБУ поставить під загрозу підтримку реформ в Україні
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Україна вперше здала морський порт у концесію
- ВІДЕО Економіка України дно кризи поки не пройшла, - НБУ
- ВІДЕО На цьому тижні в Україні з'явиться нова монета
- Державні гарантії на підтримку бізнесу "без гальм": чому Україні краще піти шляхом Європи
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ