Українці перевершили очікування – Столтенберг про контрнаступ

Він також не погодився з критичними оцінками деяких західних військових та експертів щодо повільних темпів просування Сил оборони України.

Українські військові під час контрнаступальних дій успішно відтісняють російських окупантів, поступово вибивають противника з його позицій, та здатні прорватися через деякі укріплені лінії оборони інтервентів.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає CNN.

Генсек Північноатлантичного альянсу в інтерв'ю дав позитивну оцінку контрнаступу ЗСУ, та у цьому контексті наголосив на важливості підтримки України країнами партнерами та союзниками.

"Українці поступово завойовують позиції, а це означає, що вони відтісняють росіян, і можуть прорватися через деякі з цих добре укріплених територій, зокрема завдяки мінним полям", - зазначив він.

Столтенберг також звернув увагу на важкі бої на фронтах, при цьому українці на своєму нелегкому шляху до перемоги "домагаються успіхів, які набирають обертів".

Він також не погодився з критичними оцінками деяких західних військових та експертів щодо повільних темпів просування Сил оборони України в цій кампанії та додав, що між союзниками з НАТО та з українською стороною "ведеться постійний діалог".

"Ми побачили, що українці знову перевершили очікування. І ми повинні пам'ятати, що все почалося минулого року з повномасштабного вторгнення рф в Україну - тоді експерти вважали, що Україна протримається лише кілька днів чи тижнів. Але вони звільнили північ - Київ, схід - Харківську область, територію на півдні - Херсон. І тепер вони досягають ще більших успіхів", - заявив Столтенберг.

Також генсек заявив, що більше не погоджуватиметься на продовження свого мандата на посаді, який діє до жовтня 2024 року. Після закінчення цього терміну він не збирається далі очолювати Альянс.

"Нам потрібно мобілізуватися і триматися разом. Не в останню чергу нам потрібно, щоб Європа і Північна Америка стояли разом. Бути генеральним секретарем і допомагати цьому - це справді великий привілей. Сполучені Штати надають велику підтримку Україні, але європейські союзники також переводять мільярди євро", - зазначив Столтенберг.

Нагадаємо, 24 серпня ЗСУ просунулися ближче до другої лінії оборони ворога в районі Роботиного. Йдеться про захід Запорізької області. Прорив російських оборонних рубежів у цьому районі ще більше розширився.