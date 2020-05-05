Українці вночі зможуть побачити найяскравіший зорепад року

Швидкість зорепаду становитиме до 50 метрів за годину

Українці зможуть побачити зорепад Ета-Аквариди, коли він досягне свого піку в ніч з 5 на 6 травня.

Про це повідомляє портал Time and Date, зазначає "Укрінформ".

"У 2020 році Ета-Аквариди досягне свого піку в ніч з 5 на 6 травня", - йдеться у повідомленні.

Саме сьогодні вночі українці зможуть спостерігати за яскравим у небі явищем.

Швидкість зорепаду становитиме до 50 метрів за годину.

Зазначається, що метеорний потік Ета-Аквариди щороку активний з 19 квітня до 28 травня.

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