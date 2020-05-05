ВІДПОЧИНОК НОВИНИУкраїнці зможуть побачити зорепад Ета-Аквариди, коли він досягне свого піку в ніч з 5 на 6 травня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українці вночі зможуть побачити найяскравіший зорепад року
Швидкість зорепаду становитиме до 50 метрів за годину
Фото: facebook.com
Про це повідомляє портал Time and Date, зазначає "Укрінформ".
"У 2020 році Ета-Аквариди досягне свого піку в ніч з 5 на 6 травня", - йдеться у повідомленні.
Саме сьогодні вночі українці зможуть спостерігати за яскравим у небі явищем.
Швидкість зорепаду становитиме до 50 метрів за годину.
Зазначається, що метеорний потік Ета-Аквариди щороку активний з 19 квітня до 28 травня.
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05 05 2020 10:47 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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