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Українці вночі зможуть побачити найяскравіший зорепад року

Швидкість зорепаду становитиме до 50 метрів за годину
Українці зможуть побачити зорепад Ета-Аквариди, коли він досягне свого піку в ніч з 5 на 6 травня.
Українці вночі зможуть побачити найяскравіший зорепад року Фото: facebook.com

Про це повідомляє портал Time and Date, зазначає "Укрінформ".

"У 2020 році Ета-Аквариди досягне свого піку в ніч з 5 на 6 травня", - йдеться у повідомленні.

Саме сьогодні вночі українці зможуть спостерігати за яскравим у небі явищем.

Швидкість зорепаду становитиме до 50 метрів за годину.

Зазначається, що метеорний потік Ета-Аквариди щороку активний з 19 квітня до 28 травня.

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05 05 2020 10:47
ТЕГИ: космос, зорі
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