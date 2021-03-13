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Українці вважають ЄС основною стабілізуючою силою у світі

Опитування охоплює 45 країн і територій світу і понад 42000 дорослих громадян
ЄС опинився на першому місці серед глобальних сил, роль яких українці оцінюють як стабілізуючу.
Українці вважають ЄС основною стабілізуючою силою у світі Фото: з вільних джерел

Про це свідчать результати всесвітнього опитування, проведеного Міжнародною асоціацією GALLUP наприкінці 2020 року, пише "Європейська правда" з посиланням на Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.

Опитування охоплює 45 країн і територій світу і понад 42000 дорослих громадян, що становить близько 2/3 населення світу. Українську частину опитування проводили "Демініціативи".

50% респондентів в Україні відповіли, що вважають роль Євросоюзу стабілізуючою. Дестабілізуючою її вважають 25%, і стільки ж - не визначилися з думкою.

Щодо США думки українців розділилися майже навпіл. Стабізілуючою роль Штатів вважають 39%, тоді як дестабілізуючою - 36%. Ще 25% не визначилися з відповіддю.

Роль Китаю в Україні вважають радше стабілізуючою, ніж навпаки, але з невеликим відривом: 35% проти 29%, і 36% - не визначилися. 

Абсолютну першість як дестабілізуюча сила отримала Росія - так вважають 71% українських респондентів. Стабілізуючою її роль вважають 12%, 17% - не визначилися.

Окрім України, РФ дестабілізуючою силою найчастіше називали у Фінляндії - 87%, Грузії - 78%, Південній Кореї - 75%, Йорданії -72% та Іспанії - 70%. 

Натомість, найчастіше роль Росії називали стабілізуючою у Киргизстані, В’єтнамі, Казахстані, Сербії та на Філіппінах.  

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13 03 2021 14:21
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