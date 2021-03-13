Українці вважають ЄС основною стабілізуючою силою у світі
Про це свідчать результати всесвітнього опитування, проведеного Міжнародною асоціацією GALLUP наприкінці 2020 року, пише "Європейська правда" з посиланням на Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.
Опитування охоплює 45 країн і територій світу і понад 42000 дорослих громадян, що становить близько 2/3 населення світу. Українську частину опитування проводили "Демініціативи".
50% респондентів в Україні відповіли, що вважають роль Євросоюзу стабілізуючою. Дестабілізуючою її вважають 25%, і стільки ж - не визначилися з думкою.
Щодо США думки українців розділилися майже навпіл. Стабізілуючою роль Штатів вважають 39%, тоді як дестабілізуючою - 36%. Ще 25% не визначилися з відповіддю.
Роль Китаю в Україні вважають радше стабілізуючою, ніж навпаки, але з невеликим відривом: 35% проти 29%, і 36% - не визначилися.
Абсолютну першість як дестабілізуюча сила отримала Росія - так вважають 71% українських респондентів. Стабілізуючою її роль вважають 12%, 17% - не визначилися.
Окрім України, РФ дестабілізуючою силою найчастіше називали у Фінляндії - 87%, Грузії - 78%, Південній Кореї - 75%, Йорданії -72% та Іспанії - 70%.
Натомість, найчастіше роль Росії називали стабілізуючою у Киргизстані, В’єтнамі, Казахстані, Сербії та на Філіппінах.
Читайте також: Майже половина українців вважає події Революції гідності боротьбою за права і свободи
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Садовий заявив, що в снігопаді у Львові винен він, і вийшов із лопатою його прибирати
- ФОТО Інавгурація Байдена: у США готуються до збройних протестів, центр Вашингтона закритий
- ВІДЕО У небі над російською Камчаткою вибухнув метеорит