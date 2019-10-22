Українці за три тижні здали в поліцію майже 4,5 тис. одиниць зброї

Протягом трьох тижнів місячника добровільної здачі зброї громадяни здали в поліцію 4431 одиницю зброї.

Найбільше мисливської гладкоствольної зброї (2787 одиниць) і нарізної зброї армійських зразків (656), а також холодної зброї (460 одиниць). Також наголошується, що найбільше зброї здали жителі Харківської (153), Одеської (120) та Полтавської (80) областей, передає LB.ua.

Крім того, в поліцію здали 214,2 тисячі боєприпасів. З них майже 171 тис. - це патрони до нарізної мисливської зброї, ще 33,9 тис. патронів - до нарізної зброї армійських зразків. Також громадяни здали 288 гранат, 432 снаряди, 85 мін і 12 вибухових пристроїв.

Тому підсумками місячника добровільної здачі зброї від кримінальної відповідальності було звільнено 515 громадян.

"Громадяни, які добровільно здали в органи поліції мисливську зброю, що перебувала в незаконному обігу, за наявності відповідних підстав мають право зареєструвати її на своє ім'я", - нагадали в поліції.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський вважає передчасним легалізувати носіння вогнепальної зброї в Україні.