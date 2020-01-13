Українці заробляють втричі менше, ніж поляки і латвійці

Рівень зарплати в Україні залишається істотно нижчим, ніж у країнах Східної Європи. Про це свідчить "Огляд ринку праці", зроблений Міністерством розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України.

У доповіді наголошено, що середня номінальна зарплата в Україні в третьому кварталі 2019 року становила 382 євро. Тоді як у Латвії цей показник був на рівні 1091 євро в місяць (в 2,9 разу більше), в Польщі середня зарплата була 1 143 євро (втричі більше), в Чехії - 1 310 євро (в 3,4 разу більше),передає LB.ua.

Нагадаємо, що у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України пояснили високі темпи зростання заробітних плат в Україні конкуренцією за робочу силу між українськими роботодавцями з роботодавцями з сусідніх країн Євросоюзу.