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Українці заробляють втричі менше, ніж поляки і латвійці

Середня зарплата в Україні - 382 євро, в Польщі - 1 143 євро
Рівень зарплати в Україні залишається істотно нижчим, ніж у країнах Східної Європи. Про це свідчить "Огляд ринку праці", зроблений Міністерством розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України.
Українці заробляють втричі менше, ніж поляки і латвійці Фото: gettyimages.com

У доповіді наголошено, що середня номінальна зарплата в Україні в третьому кварталі 2019 року становила 382 євро. Тоді як у Латвії цей показник був на рівні 1091 євро в місяць (в 2,9 разу більше), в Польщі середня зарплата була 1 143 євро (втричі більше), в Чехії - 1 310 євро (в 3,4 разу більше),передає LB.ua.

Нагадаємо, що у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України пояснили високі темпи зростання заробітних плат в Україні конкуренцією за робочу силу між українськими роботодавцями з роботодавцями з сусідніх країн Євросоюзу.

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13 01 2020 15:00
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