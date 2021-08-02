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Українці зможуть вільно їздити до ЄС тільки з COVID-вакцинацією - Зеленський

Зеленський переконаний, що після початку вакцинації режим в'їзду для іноземців в Україну має бути дзеркальний тим умовам, які ставитимуть для в'їзду українців інші країни
Президент України Володимир Зеленський заявляє, що вільні подорожі для українців до ЄС стануть можливими лише за наявності вакцинації від COVID-19.
Українці зможуть вільно їздити до ЄС тільки з COVID-вакцинацією - Зеленський Фото: з вільних джерел

Як передає кореспондент "Укрінформу", про це Глава держави заявив у коментарі журналістам під час форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді".

"Я впевнений, що Європа не надасть можливості - з тієї інформації з моїх спілкувань з лідерами європейськими. Європа не надасть точно, я впевнений, якщо в тебе немає вакцинування, подорожувати чи заробітчанам (вільно подорожувати - ред.)", - зазначив Зеленський.

При цьому Глава держави додав, що не впевнений у тому, що COVID-паспорт буде запроваджений у всіх країнах світу, але вважає, що "це допоможе".

Зеленський переконаний, що після початку вакцинації режим в'їзду для іноземців в Україну має бути дзеркальний тим умовам, які ставитимуть для в'їзду українців інші країни.

"Моє розуміння просте: ми повинні мати дзеркальні відносини, паритетні, чесні відносини з країнами, особливо нашими сусідами - з країнами ЄС. Якщо вони будуть пускати з якимось штампом чи паспортом, підтвердженням вакцинування, ми повинні робити те ж саме, ми повинні мати дзеркальні відносини", - зазначив Зеленський.

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08 02 2021 12:31
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