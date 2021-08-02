Українці зможуть вільно їздити до ЄС тільки з COVID-вакцинацією - Зеленський
Як передає кореспондент "Укрінформу", про це Глава держави заявив у коментарі журналістам під час форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді".
"Я впевнений, що Європа не надасть можливості - з тієї інформації з моїх спілкувань з лідерами європейськими. Європа не надасть точно, я впевнений, якщо в тебе немає вакцинування, подорожувати чи заробітчанам (вільно подорожувати - ред.)", - зазначив Зеленський.
При цьому Глава держави додав, що не впевнений у тому, що COVID-паспорт буде запроваджений у всіх країнах світу, але вважає, що "це допоможе".
Зеленський переконаний, що після початку вакцинації режим в'їзду для іноземців в Україну має бути дзеркальний тим умовам, які ставитимуть для в'їзду українців інші країни.
"Моє розуміння просте: ми повинні мати дзеркальні відносини, паритетні, чесні відносини з країнами, особливо нашими сусідами - з країнами ЄС. Якщо вони будуть пускати з якимось штампом чи паспортом, підтвердженням вакцинування, ми повинні робити те ж саме, ми повинні мати дзеркальні відносини", - зазначив Зеленський.
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