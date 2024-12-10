Українці знизили довіру до більшості світових лідерів, окрім Макрона – опитування

Трампу довіряють 44,6% опитаних українців.

У 2024 році українці, за результатами опитування, стали довіряти менше майже усім іноземним лідерам, окрім президента Франції Еммануеля Макрона. Обраному президенту США Дональду Трампу довіряють 44,6% опитаних українців.

Про це свідчать результати опитування на замовлення Центру Нова Європа.

Лідерами суспільної довіри серед українців стали президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Польщі Анджей Дуда — у них 65% довіри. Минулого року рейтинг Ляєн становив 74,8%, а Дуди — 77,7%.

На третьому місці - прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, якому довіряють майже 60% українців.

На четвертому — президент Франції Емманюель Макрон із рейтингом довіри 58,4%. Макрон став єдиним західним лідером зі зростанням рівня довіри у 2024 році. Торік йому довіряли 54,5% опитаних.

П’ята позиція — за президенткою Молдови Маєю Санду, якій довіряють 57,3%. Минулого року її рейтинг довіри був 61,8%.

Найбільше обвалився рівень довіри до президента США Джо Байдена. Минулого року він очолював рейтинг із 82%, тепер цей показник становить 55,2%.

44,6% респондентів заявили про довіру до Трампа. Повісити довіру Трампу могло розчарування політикою Байдена.

Значно впав рейтинг також канцлера Німеччини Олафа Шольца. Рік тому до нього була довіра на рівні 61,4%, тепер — на 36,9%.

Також зріс рейтинг диктаторів росії та білорусі. Самопроголошеному президенту білорусі олександру лукашенко стали довіряти 6% опитаних українців, а минулого року — 3% українців.

Диктатору владіміру путіну стали довіряти 1,4% опитаних, минулого року його рейтинг становив 0,7%. Обидва значення — в межах статистичної похибки.

Раніше повідомлялось, що 70,3% опитаних українців підтримують ідею поступового вступу України до НАТО, відправною точкою цієї моделі є західнонімецька.