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CУСПІЛЬСТВО

Українців в Грузії можуть евакуювати через російську загрозу

24 січня 2023, 12:03
Українців в Грузії можуть евакуювати через російську загрозу
Фото: з вільного доступу
Спостерігається аномальний наплив громадян рф

Через масовий наплив росіян в Грузію посольство України не виключає, що українські громадяни можуть бути евакуйовані, якщо їм загрожуватиме небезпека. Про це в інтерв’ю "Європейській правді" сказав тимчасовий повірений у справах України у Грузії Андрій Касьянов.

"У разі відновлення прямого авіаційного сполучення та зростання реальних ризиків безпеки… на сьогодні посольство не виключає можливість звернення до міжнародних організацій, до наших міжнародних партнерів з тим, щоб розглянути можливість надання допомоги у масовій евакуації громадян України з території Грузії", - сказав Касьянов.

За його словами, мова йде про реальні загрози життю і безпеці. 

Касьянов зазначив, що на тлі значного зростання загрози безпечного перебування в Грузії у зв’язку з аномальним напливом росіян посольство всіляко сприяє поверненню громадян в Україну.

"Зараз ми обговорюємо можливість організації спеціальних евакуаційних маршрутів саме для тих, найбільш вразливих верств населення України, які дійсно не мають коштів для повернення", - сказав він.

Нагадаємо, в грудні Міністерство економіки Грузії повідомило, що відповідно до постанови уряду, на придбання генераторів для України виділено 1,5 мільйона ларі, що становить близько 562 тисячі доларів.

 
РосіяГрузіяевакуація

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