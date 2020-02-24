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Українців, яких не евакуювали з китайської провінції Хубей, забезпечують усім необхідним — посольство

"Громадяни України, які перебувають на території провінції Хубей, отримують необхідну допомогу від посольства України в КНР, а також, на прохання посольства, від компетентних урядових установ та організацій КНР за місцем їхнього проживання"
Українців, яких не евакуювали з китайської провінції Хубей, яка є епіцентром спалаху коронавірусу, забезпечують усім необхідним.
Українців, яких не евакуювали з китайської провінції Хубей, забезпечують усім необхідним — посольство Фото: obozrevatel.com

Про це повідомляє посольство України в Китаї,передає "Громадське".

Там зазначили, що більшість громадян України, які перебували у провінції Хубей та повідомили посольству про згоду бути евакуйованими, вже повернулися до України. А тим, кого включили до евакуаційних списків, але не змогли евакуювати, надають всебічну підтримку, зокрема, щодо поселення, харчування, вирішення побутових потреб та ін.

«Громадяни України, які перебувають на території провінції Хубей, отримують необхідну допомогу від посольства України в КНР, а також, на прохання посольства, від компетентних урядових установ та організацій КНР за місцем їхнього проживання», — йдеться у повідомленні.

У посольстві нагадали, що у них діє цілодобова гаряча лінія: +86-137-0123-0647.

Нагадаємо, що Китай дозволив здоровим людям, які не мають симптомів інфікування коронавірусом, виїжджати з Уханя — місто закрили на карантин місяць тому, щоб завадити поширенню коронавірусу.

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24 02 2020 13:40
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