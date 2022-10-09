Українцям пропонують долучитися до кампанії зі здачі крові

Щоб стати донором, потрібно звернутися до центру крові, який є прктично у кожному місті

Міністерство охорони здоров'я пропонує українцям долучитися до національної кампанії “Твоя кров може воювати. Стань донором”.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

“В умовах воєнного стану стале забезпечення донорською кров’ю та її компонентами є однією з умов забезпечення обороноздатності країни та запорукою її національної безпеки. Війна створює нові виклики: кров потрібна щодня як для порятунку українських воїнів, так і для мирних громадян, які страждають від агресії, розв’язаної російською федерацією. Наразі важливо збільшувати запаси безпечної і якісної донорської крові, яка допомагає не тільки рятувати життя військових, а й проводити планові операції в тилу, приймати пологи, здійснювати трансплантації”, - ідеться в повідомленні.

Щоб стати донором, потрібно:

- звернутися до центру крові. Практично у кожному місті є центри крові або інші медичні заклади, де можна здати кров;

- записатися по телефону до бази даних у центрах крові свого міста. Всі медичні заклади, які роблять запаси крові, мають власну базу донорів і за потреби зв’язуються з ними;

Список центрів крові можна ознайомитися за посиланням https://cutt.ly/TCWc6NV

записатися за допомогою записатися за допомогою онлайн-реєстру

Пожертвувати може кров кожен дієздатний українець віком від 18 років. Серед обов’язкових вимог: маса тіла не менше 50 кг та відсутність протипоказань до донорства. Про протипоказання детально можна прочитати за посиланням.

У МОЗ додали, що кампанію “Твоя кров може воювати. Стань донором” ілюструє мурал на воротах обстріляного будинку в центрі Харкова. Художник Гамлет Зіньківський створив цей мурал після того, як сам здав кров для фронту. Автор надав право використовувати його роботу, сподіваючись, що вона надихне на донорство інших.

Раніше повідомлялося , що у США невідомий донор перерахував 1млн доларів на потреби української армії.