Через війну в першому півріччі продажі антидепресантів зросли на третину
Упершому півріччі 2022 року в Україні продали антидепресантів на 496 млн грн (+41%), або 1,4 млн штук упаковок (+32%).
Про це йдеться у редакційній статті Forbes.
Як свідчать дані консалтингової компанії "Бізнес-Кредит", найбільше зростання продажів ліків, які використовуються для лікування ментального здоров’я, було зафіксовано в лютому – одразу на 50%.
Зазначається, що в топ-10 фармкомпаній, які заробили на продажах антидепресантів українцям найбільше, лише одна українська. "Фарма Старт", яка входить у швейцарську Acino Group, за шість місяців 2022 року продала антидепресантів на 103 млн грн. Це 20% від усієї суми продажів цієї категорії ліків в Україні. Далі йдуть данська Lundbeck та американська Pfizer.
Якщо рахувати за кількістю проданих упаковок, то в трійці лідерів зʼявляються ще дві українські фармкомпанії – "Лекхім" і "Дослідний завод "ГНЦЛС".
У брендах за продажами в грошах лідирує Pfizer з його препаратом "Золофт", якого було продано вдвічі більше, ніж торік, – на 47 млн грн. Найпопулярніший за цей період антидепресант в упаковках серед українців – "Амітриптилін»". Його продали понад 180 000 упаковок.
Найбільше зростання продажів ліків, які використовуються для лікування ментального здоров’я, було зафіксовано в лютому – одразу на 50%, каже директор з продажів і маркетингу представництва північномакедонської фармкомпанії Alkaloid Артем Матвєєв.
У категорії препаратів, які використовують для лікування ментального здоров’я, є великий потенціал для зростання, каже гендиректор фармкомпанії "Дарниця" Андрій Обрізан.
Згідно з результатами дослідження компанії Gradus Research, від початку широкомасштабної війни 57% українців зазнали психічних розладів, з них лише 13% зверталися по професійну медичну допомогу.
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