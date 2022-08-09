Через війну в першому півріччі продажі антидепресантів зросли на третину

Як свідчать дані консалтингової компанії "Бізнес-Кредит", найбільше зростання продажів ліків, які використовуються для лікування ментального здоров’я, було зафіксовано в лютому – одразу на 50%.

Про це йдеться у редакційній статті Forbes.

Упершому півріччі 2022 року в Україні продали антидепресантів на 496 млн грн (+41%), або 1,4 млн штук упаковок (+32%).

Зазначається, що в топ-10 фармкомпаній, які заробили на продажах антидепресантів українцям найбільше, лише одна українська. "Фарма Старт", яка входить у швейцарську Acino Group, за шість місяців 2022 року продала антидепресантів на 103 млн грн. Це 20% від усієї суми продажів цієї категорії ліків в Україні. Далі йдуть данська Lundbeck та американська Pfizer.

Якщо рахувати за кількістю проданих упаковок, то в трійці лідерів зʼявляються ще дві українські фармкомпанії – "Лекхім" і "Дослідний завод "ГНЦЛС".

У брендах за продажами в грошах лідирує Pfizer з його препаратом "Золофт", якого було продано вдвічі більше, ніж торік, – на 47 млн грн. Найпопулярніший за цей період антидепресант в упаковках серед українців – "Амітриптилін»". Його продали понад 180 000 упаковок.

Найбільше зростання продажів ліків, які використовуються для лікування ментального здоров’я, було зафіксовано в лютому – одразу на 50%, каже директор з продажів і маркетингу представництва північномакедонської фармкомпанії Alkaloid Артем Матвєєв.

У категорії препаратів, які використовують для лікування ментального здоров’я, є великий потенціал для зростання, каже гендиректор фармкомпанії "Дарниця" Андрій Обрізан.

Згідно з результатами дослідження компанії Gradus Research, від початку широкомасштабної війни 57% українців зазнали психічних розладів, з них лише 13% зверталися по професійну медичну допомогу.