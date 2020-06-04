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Українцям радять не перетинати кордон пішки, а дочекатись спецрейсів

"Громадянам України, які планують перетинати кордон без транспортних засобів або які прибувають до кордону без транспорту, варто чітко розуміти, що спершу їм необхідно перетнути пункти пропуску суміжних країн, в яких також діють певні обмеження"
Українцям не варто намагатись перетинати кордон пішки, натомість слід звертатись до МЗС для організації спецрейсів.
Українцям радять не перетинати кордон пішки, а дочекатись спецрейсів Фото: pravda.com.ua

Про це кореспондентові Укрінформу сказав речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Громадянам України, які планують перетинати кордон без транспортних засобів або які прибувають до кордону без транспорту, варто чітко розуміти, що спершу їм необхідно перетнути пункти пропуску суміжних країн, в яких також діють певні обмеження... Кожна країна сама приймає обмеження, і зокрема щодо пропуску людей у пішому порядку. Зважаючи на це, ДПСУ радить громадянам активно інформувати консульські установи України за кордоном про своє перебування в тих чи інших країнах і реєструватись у відповідних системах МЗС, аби надалі відповідні міністерства і відомства могли планувати спецрейси - як авіаційні, так і залізничні - для повернення громадян в Україну", - зазначив Демченко.

Він уточнив, що у рішенні Кабміну чітко прописано правила перетину кордону з інших країн лише автомобілями.

Нагадаємо, що Кабінету міністрів через карантин в Україні закрив ще кілька десятків пунктів пропуску на державному кордоні, рішення набуває чинності з 7 квітня.

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06 04 2020 14:40
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