Кабмін оновив список закритих КПП на кордоні, відкритими залишаться 19
Відповідні документи опубліковано на урядовому порталі, передає РБК - Україна.
Зокрема, в оновленій постанові до переліку закритих додали ще кілька десятків пунктів пропуску. Рішення уряду набирає чинності з 7 квітня.
З урахуванням змін з 00:00 7 квітня 2020 тимчасово закритими будуть 115 пунктів пропуску, ще у 28 пунктах пропуску тимчасово припинено пішохідне сполучення. З завтрашнього дня залишається тільки 19 пунктів пропуску, де можна перетнути державний кордон України власним автотранспортом. При цьому кордон закрито для пішого перетину.
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 9:00 6 квітня в Україні 1319 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 38 летальних, 28 пацієнтів одужало.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Пенсіонерам автоматично нарахують допомогу у 1000 гривень
- ФОТО Жорсткий карантин в Україні: яка ситуація на вулицях Києва та Львова – фото, відео
- ФОТО З Туреччини прибув пором із 35 українцями на борту
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків