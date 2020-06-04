Кабмін оновив список закритих КПП на кордоні, відкритими залишаться 19 Україна з 7 квітня різко скорочує кількість працюючих КПП

Кабінет міністрів через карантин в Україні закрив ще кілька десятків пунктів пропуску на державному кордоні, рішення набуває чинності з 7 квітня.

Фото: rbc.ua

Відповідні документи опубліковано на урядовому порталі, передає РБК - Україна. Зокрема, в оновленій постанові до переліку закритих додали ще кілька десятків пунктів пропуску. Рішення уряду набирає чинності з 7 квітня. З урахуванням змін з 00:00 7 квітня 2020 тимчасово закритими будуть 115 пунктів пропуску, ще у 28 пунктах пропуску тимчасово припинено пішохідне сполучення. З завтрашнього дня залишається тільки 19 пунктів пропуску, де можна перетнути державний кордон України власним автотранспортом. При цьому кордон закрито для пішого перетину. Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 9:00 6 квітня в Україні 1319 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 38 летальних, 28 пацієнтів одужало.

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