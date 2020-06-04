В Україні зафіксовано 1319 випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 75 випадків;
Волинська область — 24 випадки;
Дніпропетровська область — 14 випадків;
Донецька область — 9 випадків;
Житомирська область — 11 випадків;
Закарпатська область — 35 випадків;
Запорізька область — 41 випадок;
Івано-Франківська область — 116 випадків;
Кіровоградська область — 41 випадок;
м. Київ — 234 випадки;
Київська область — 91 випадок;
Львівська область — 27 випадків;
Луганська область — 3 випадки;
Одеська область — 27 випадків;
Полтавська область — 11 випадків;
Рівненська область — 39 випадків;
Сумська область — 51 випадок;
Тернопільська область — 160 випадків;
Харківська область — 1 випадок;
Херсонська область — 10 випадків;
Хмельницька область — 10 випадків;
Чернівецька область — 220 випадків;
Черкаська область — 62 випадки;
Чернігівська область — 7 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 6 квітня 2020 року до Центру надійшло 373 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 5864 повідомлення про підозру на COVID-19.
Джерело : офіційний канал МОЗ у соціальний мережі телеграм https://t.me/COVID19_Ukraine
Нагадаємо, як захистити літніх людей під час пандемії коронавірусу.
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