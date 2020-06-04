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В Україні зафіксовано 1319 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу було зафіксовано 68 нових випадків
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 6 квітня в Україні 1319 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 38 летальних, 28 пацієнтів одужало.
В Україні зафіксовано 1319 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 telegram.org/COVID19_Ukraine

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 75 випадків;

Волинська область — 24 випадки;

Дніпропетровська область — 14 випадків; 

Донецька область — 9 випадків;

Житомирська область — 11 випадків;

Закарпатська область — 35 випадків;

Запорізька область —  41 випадок;

Івано-Франківська область — 116 випадків;

Кіровоградська область — 41 випадок;

м. Київ — 234 випадки;

Київська область — 91 випадок;

Львівська область — 27 випадків; 

Луганська область — 3 випадки;

Одеська область — 27 випадків;

Полтавська область — 11 випадків;

Рівненська область — 39 випадків;

Сумська область — 51 випадок;

Тернопільська область — 160 випадків;

Харківська область — 1 випадок;

Херсонська область — 10 випадків;

Хмельницька область — 10 випадків;

Чернівецька область — 220 випадків;

Черкаська область — 62 випадки;

Чернігівська область — 7 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 6 квітня 2020 року до Центру надійшло 373 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 5864 повідомлення про підозру на COVID-19.

Джерело : офіційний канал МОЗ у соціальний мережі телеграм https://t.me/COVID19_Ukraine

Нагадаємо, як захистити літніх людей під час пандемії коронавірусу.

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06 04 2020 10:40
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