Україну хочуть поділити на 10 функціональних зон для ефективного розвитку регіонів

Області планують розділити по схожості соціально-економічних характеристик і без прив’язки до встановлених кордонів

Влада хоче поділити Україну на десять функціональних зон, щоб більш ефективно розвивати регіони.

Про це передає пресслужба Міністерства розвитку громад і територій, пише "Громадське".

Про створення 10 функціональних територій очільник міністерства Олексій Чернишов розповідав в інтерв'ю "Лівому берегу". Ідея полягає в тому, щоб направляти фінансування не на області, а на території. Оскільки в одній області можуть бути розташовані міста і села, які вимагають абсолютно різного підходу до стратегії розвитку.

Так, області планують розділити по схожості соціально-економічних характеристик і без прив’язки до встановлених кордонів.

Наразі міністерство визначило десять функціональних територій до 2027 року:

Гірські території Українських Карпат;

Макрорегіон "Азов-Чорне море";

Прикордонні регіони;

Прикордонні території у несприятливих умовах;

Тимчасово окуповані території України;

Природоохоронні території (Смарагдова мережа);

Міські агломерації;

Центри економічного розвитку;

Монофункціональні старопромислові міста;

Сільські території у несприятливих умовах.

У міністерстві запевняють, що проєкти щодо функціональних територій розробляються.

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