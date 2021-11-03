Україну хочуть поділити на 10 функціональних зон для ефективного розвитку регіонів
Про це передає пресслужба Міністерства розвитку громад і територій, пише "Громадське".
Про створення 10 функціональних територій очільник міністерства Олексій Чернишов розповідав в інтерв'ю "Лівому берегу". Ідея полягає в тому, щоб направляти фінансування не на області, а на території. Оскільки в одній області можуть бути розташовані міста і села, які вимагають абсолютно різного підходу до стратегії розвитку.
Так, області планують розділити по схожості соціально-економічних характеристик і без прив’язки до встановлених кордонів.
Наразі міністерство визначило десять функціональних територій до 2027 року:
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Гірські території Українських Карпат;
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Макрорегіон "Азов-Чорне море";
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Прикордонні регіони;
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Прикордонні території у несприятливих умовах;
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Тимчасово окуповані території України;
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Природоохоронні території (Смарагдова мережа);
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Міські агломерації;
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Центри економічного розвитку;
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Монофункціональні старопромислові міста;
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Сільські території у несприятливих умовах.
У міністерстві запевняють, що проєкти щодо функціональних територій розробляються.
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