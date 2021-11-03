Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Україну хочуть поділити на 10 функціональних зон для ефективного розвитку регіонів

Області планують розділити по схожості соціально-економічних характеристик і без прив’язки до встановлених кордонів
Влада хоче поділити Україну на десять функціональних зон, щоб більш ефективно розвивати регіони.
Україну хочуть поділити на 10 функціональних зон для ефективного розвитку регіонів Фото: з вільних джерел

Про це передає пресслужба Міністерства розвитку громад і територій, пише "Громадське".

Про створення 10 функціональних територій очільник міністерства Олексій Чернишов розповідав в інтерв'ю "Лівому берегу". Ідея полягає в тому, щоб направляти фінансування не на області, а на території. Оскільки в одній області можуть бути розташовані міста і села, які вимагають абсолютно різного підходу до стратегії розвитку.

Так, області планують розділити по схожості соціально-економічних характеристик і без прив’язки до встановлених кордонів.

Наразі міністерство визначило десять функціональних територій до 2027 року:

  • Гірські території Українських Карпат;

  • Макрорегіон "Азов-Чорне море";

  • Прикордонні регіони;

  • Прикордонні території у несприятливих умовах;

  • Тимчасово окуповані території України;

  • Природоохоронні території (Смарагдова мережа);

  • Міські агломерації;

  • Центри економічного розвитку;

  • Монофункціональні старопромислові міста;

  • Сільські території у несприятливих умовах.

У міністерстві запевняють, що проєкти щодо функціональних територій розробляються.

Читайте також: Україна зробила крок до запуску супутника зі SpaceX Маска

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 03 2021 15:35
ТЕГИ: Україна
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.