Україну слід запросити до НАТО на Вільнюському саміті – Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що Україну необхідно запросити до НАТО на майбутньому саміті у Вільнюсі.

Про це Дуда заявив у інтерв'ю журналістам.

"Було б набагато краще, на мій погляд, якби НАТО формально запросило Україну до членства. Тобто, якби Україна в результаті рішення останнього саміту почала завершальний етап вступу до Альянсу. Це ще не означало б вступ. Це не стільки світло, скільки маяк, що показує кінець шляху до НАТО", – сказав польський президент.

Він зазначив, що такий крок має бути сильним і чітким та не повинен стати повторенням рішення саміту у Бухаресті, коли союзники пообіцяли Україні, що вона стане членом Альянсу у майбутньому.

"Україна потребує сьогодні значно більш сильного сигналу і я сподіваюся, що цей сигнал буде", – наголосив Дуда.