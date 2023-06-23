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Україну слід запросити до НАТО на Вільнюському саміті – Дуда

23 червня 2023, 08:23
Україну слід запросити до НАТО на Вільнюському саміті – Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що Україну необхідно запросити до НАТО на майбутньому саміті у Вільнюсі.

Про це Дуда заявив у інтерв'ю журналістам.

"Було б набагато краще, на мій погляд, якби НАТО формально запросило Україну до членства. Тобто, якби Україна в результаті рішення останнього саміту почала завершальний етап вступу до Альянсу. Це ще не означало б вступ. Це не стільки світло, скільки маяк, що показує кінець шляху до НАТО", – сказав польський президент.

Він зазначив, що такий крок має бути сильним і чітким та не повинен стати повторенням рішення саміту у Бухаресті, коли союзники пообіцяли Україні, що вона стане членом Альянсу у майбутньому.

"Україна потребує сьогодні значно більш сильного сигналу і я сподіваюся, що цей сигнал буде", – наголосив Дуда.

Вчора стало відомо, що Качинський знову став віцепрем'єром Польщі.
НАТОУкраїнаДУДА

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