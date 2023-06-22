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Україну запросять до НАТО після завершення війни – Павел

22 червня 2023, 16:14
Україну запросять до НАТО після завершення війни – Павел
Фото: gettyimages.com
Україна обов'язково отримає запрошення від НАТО, але це станеться після завершення війни, а не на саміті Альянсу у Вільнюсі.

Про це заявив президент Чеської Республіки Петр Павел на міжнародній конференції "Медіа та Україна", передає Укрінформ.

"Дати запрошення в той час, коли конфлікт триває, – це як хлюпати по воді. Треба дотримуватися реальних можливостей, а вони полягають у тому, що члени Альянсу кажуть: в момент, коли війна завершиться, розпочнемо процес надання членства. Це, на мою думку, є більш справедливим і раціональним, а для України – це сильна заява, яку, сподіваюсь, Україна дочекається на саміті у Вільнюсі", – сказав чеський президент.

Він підкреслив, що необхідно посилити допомогу для успіху контрнаступу. Про це йтиметься на саміті НАТО.

"Ми маємо підтримувати Україну довгостроково. Альтернативою неуспіху України є хаос і набагато більші проблеми, з якими ми зіткнемося у майбутньому", – наголосив Павел.

Коментуючи просування українського контрнаступу, ексгенерал не став називати "розчаруванням" те, що наразі відбувається.

"Було цілком зрозуміло, що коли контрнаступ розпочнеться, він зіткнеться з дуже добре підготовленою обороною. росія мала не це кілька місяців та інтенсивно розбудовувала оборону... Іти проти такої оборони, коли сили є … більш-менш рівними, – дуже непроста річ. З цієї точки зору те, що ми бачимо наразі, – це скоріше початкова фаза, яка випробує, наскільки сильною є оборона, які є можливості. Те, що буде далі, буде набагато потужнішим, ніж те, що ми бачимо зараз, адже Україна задіяла ще далеко не всі сили, які підготувала до контрнаступу", – зазначив глава Чехії. 

Він наголосив на важливості роз'яснювальної роботи в країнах-партнерах, щоби не було розчарування через недостатньо швидкий успіх, якого і не могло бути. За словами колишнього воєначальника, скоріше було б неочікуваним сюрпризом, якби російські позиції були одразу прорвані.

"Велика операція має свої правила", – констатував Павел. 

Він нагадав про свої власні попередження, які робив, виходячи з власного військового досвіду та звички оцінювати ситуацію реалістично, ніж надто оптимістично.

"Якщо ми хочемо досягти того, щоби росія зазнала поразки в Україні, а це є повністю в наших національних інтересах, ми маємо продовжувати підтримувати Україну й надалі на всіх рівнях, як ми це робили до цього часу: гуманітарно, фінансово, військовими матеріалами. Ми повинні створити політичний і економічний тиск на росію. На міжнародних форумах консолідувати негативне ставлення до російської агресії, щоби якнайбільше держав поставилося негативно до російської агресії та однозначно назвало росію винною у війні", – підсумував чеський президент.

Днями МЗС Чехії заявило, що росія представлятиме загрозу найближчі десятиліття.
НАТОЧехіяУкраїнаПАВЕЛ

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