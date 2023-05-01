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ПОЛІТИКА

України знадобиться понад $400 млрд у найближчі десятиліття – посол Німеччини

01 травня 2023, 21:56
України знадобиться понад $400 млрд у найближчі десятиліття – посол Німеччини
Джерело: glavcom
Вона зазначила, що відновлення України вже почалося і воно потребуватиме значних коштів у рамках міжнародної підтримки.

Україна спільно із Європейським Союзом і Світовим банком порахувала, що на відновлення країни знадобиться понад 400 млрд доларів у найближчі десятиліття.

Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, повідомляє пресслужба Київського безпекового форуму.

Вона зазначила, що відновлення України вже почалося і воно потребуватиме значних коштів у рамках міжнародної підтримки.

"Український уряд спільно з ЄС та Світовим Банком підрахував, що фінансові потреби на реконструкцію втраченого та пошкодженого наразі майна сягнуть понад 400 млрд доларів у найближче десятиліття", - заявила посол.

Вона додала, що для збереження довіри парламентаріїв країн, які виділяють ці кошти, Україні доведеться стати взірцем із запобігання та протидії корупції, верховенства права та належного управління.

Нагадаємо, уряд затвердив енергетичну стратегію до 2050 року.

Німеччинавідновлення україни

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