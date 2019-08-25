"Укравтодор" назвав ймовірну причину обвалення мосту в Харкові

Згідно з експертизою 2018 року, міст не належав до категорії аварійних

Згідно з експертизою 2018 року, міст не належав до категорії аварійнихВ "Укравтодорі" назвали причину обвалення моста біля об'їзної в Харкові.

"За попередніми даними, руйнування сталося через суттєве перевантаження однієї з фур, яка пересувалася мостом, в результаті чого відбулося зміщення плити і руйнування конструкції", - повідомляє LB.ua.

У відомстві вважають, що про це свідчить "чітко виражений гальмівний шлях у межах місця руйнування".

В "Укравтодорі" також повідомили, що згідно з експертизою Харківського автомобільно-дорожнього університету, проведеною в травні 2018 року, міст був кваліфікований як працездатна споруда і не належав до категорії аварійних.

Зараз співробітники відомства аналізують камери відеоспостереження, вивчають гальмівний шлях та інші чинники для встановлення точної причини руйнування.

За результатами обстеження буде ухвалено рішення про відновлення або ділянки мосту, або необхідність повної реконструкції мостової споруди, додали в "Укравтодорі".

Нагадаємо, що у Харкові обрушився автомобільний міст.