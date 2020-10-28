Укрексімбанк пропонує викуп своїх євробондів сумою до 300 мільйонів доларів

Наразі в обігу перебувають перебувають єврооблігації банку зі строком погашення до 2022 та 2025 року

Державний Укрексімбанк виступив із пропозицією викупу своїх єврооблігацій строком до 2022 та 2025 років з метою зниження вартості боргу та оптимізації кредитного портфелю.

Про це повідомляє "Екномічна правда" з посиланням на видання Фінансовий клуб та дані Ірландської фондової біржі.

Наразі в обігу перебувають перебувають єврооблігації банку зі строком погашення до 2022 та 2025 року.

Євробонди-2022 з купоном 9,625% та номінальним обсягом 249,6 мільйона доларів обмежені у сумі викупу до 100 мільйонів доларів. В оферті також зазначено, що обсяг євробондів-2022 буде зменшено завдяки амортизації в 62,4 мільйони доларів 27 жовтня. За умови раннього подання заявок до 6 листопада їх пропонують за ціною 103,75% від номіналу.

Євробонди-2025 з купоном 9,75% та обсягом 599,3 мільйона є пріоритетними та обмежені у сумі викупу до 200 мільйонів доларів. Ціна складе 104,5% за умови раннього подання.

Після 6 листопада ціна становитиме 100,75% для 2022 року та 101,5% для 2025.

Євробонди, викуплені Укрексімбанком відповідно до пропозицій, будуть анульовані та не будуть повторно випущені або перепродані. Банк залишає за собою право збільшити суми викупу облігацій.

Результати раннього пред’явлення паперів до викупу планують опублікувати 9 листопада, розрахунки здійснити наступного дня.

Нагадаємо, що раніше Укрексімбанк змінив голову правління