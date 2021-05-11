"Укргазбанк" підписав угоди з найбільшим приватним банком ОАЕ на 35 млн доларів
Про це повідомляє прес-служба українського держбанку, пише "Економічна правда".
Зазначається, що сума угод - близько 35 млн доларів США, строком до 60 днів.
"Це означає, що Україна буде імпортувати нафтопродукти для подальшої переробки та експорту вже готової продукції", - пояснили в банку.
В "Укргазбанку" додали, що угоду підтримала Міжнародна фінансова корпорація, а Mashreq bank виступив підтверджуючим банком.
Mashreq bank є найбільшим приватним банком в ОАЕ, має філіали в Лондоні, Гонконзі та Нью-Йорку.
"Банк вбачає значні перспективи в українському ринку, а ми, в свою чергу, сподіваємось на плідну взаємодію", - заявили в "Укргазбанку".
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