НОВИНИБанківська система у цьому році станом на 01.04.2021 отримала дохід на комісіях майже на 2 мільярди більше ніж за аналогічний період у 2020.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Банки заробили на комісіях майже на 2 мільярди більше ніж роком раніше
В комісійний дохід від РКО входять комісії за обслуговування карток, смс банкінг, перекази та зняття готівки
Фото:112.ua
Про це йдеться у відповіді НБУ на запит ЕП, повідомляє "Економічна правда".
В комісійний дохід від РКО входять комісії за обслуговування карток, смс банкінг, перекази та зняття готівки.
Станом на 01.04.2021 року:
Чистий комісійний дохід банківської системи становив 12 418 млн грн.
Чистий комісійний дохід банківської системи від РКО – 10 338 млн грн.
Для порівняння на 01.04.2020 року:
Чистий комісійний дохід банківської системи становив 10 790 млн грн.
Чистий комісійний дохід банківської системи від РКО – 8 957 млн грн.
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20 06 2021 14:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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