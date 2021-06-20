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Банки заробили на комісіях майже на 2 мільярди більше ніж роком раніше

В комісійний дохід від РКО входять комісії за обслуговування карток, смс банкінг, перекази та зняття готівки
Банківська система у цьому році станом на 01.04.2021 отримала дохід на комісіях майже на 2 мільярди більше ніж за аналогічний період у 2020.
Банки заробили на комісіях майже на 2 мільярди більше ніж роком раніше Фото:112.ua
Про це йдеться у відповіді НБУ на запит ЕП, повідомляє "Економічна правда".
 
В комісійний дохід від РКО входять комісії за обслуговування карток, смс банкінг, перекази та зняття готівки.
 
Станом на 01.04.2021 року:
 
        Чистий комісійний дохід банківської системи становив 12 418 млн грн.
        Чистий комісійний дохід банківської системи від РКО – 10 338 млн грн. 
   
Для порівняння на 01.04.2020 року:
 
        Чистий комісійний дохід банківської системи становив 10 790 млн грн.
        Чистий комісійний дохід банківської системи від РКО – 8 957 млн грн. 
 
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20 06 2021 14:38
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