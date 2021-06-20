Банки заробили на комісіях майже на 2 мільярди більше ніж роком раніше В комісійний дохід від РКО входять комісії за обслуговування карток, смс банкінг, перекази та зняття готівки

Банківська система у цьому році станом на 01.04.2021 отримала дохід на комісіях майже на 2 мільярди більше ніж за аналогічний період у 2020.

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Про це йдеться у відповіді НБУ на запит ЕП, повідомляє "Економічна правда". В комісійний дохід від РКО входять комісії за обслуговування карток, смс банкінг, перекази та зняття готівки. Станом на 01.04.2021 року: Чистий комісійний дохід банківської системи становив 12 418 млн грн. Чистий комісійний дохід банківської системи від РКО – 10 338 млн грн. Для порівняння на 01.04.2020 року: Чистий комісійний дохід банківської системи становив 10 790 млн грн. Чистий комісійний дохід банківської системи від РКО – 8 957 млн грн. Читайте також: За перші 4 місяці року українські банки заробили понад 17,5 мільярдів

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