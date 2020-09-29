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"Укрнафта" та "Нафтогаз" дадуть 5 млрд грн на створення державіакомпанії

Новий законопроект "Слуг народу"
Оновлений законопроект №4119 авторства депутатів фракції більшості "Слуга народу" про взаємозалік між "Укрнафтою", НАК "Нафтогаз України" і бюджетом передбачає надлишок доходів у 10,3 млрд грн, майже половину з яких (5 млрд грн) передбачається спрямувати на створення державіакомпанії згідно з ініціативою президента Володимира Зеленського.
"Укрнафта" та "Нафтогаз" дадуть 5 млрд грн на створення державіакомпанії Фото: Економічна правда

"Надлишок у 10,3 млрд грн буде спрямовано на фінансування заходів державної підтримки інфраструктурних проектів із оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів і модернізації залізничної інфраструктури для розвитку пасажирських перевезень (1,3 млрд грн), здійснення заходів щодо створення, розвитку та забезпечення діяльності національного авіаперевізника (5 млрд грн); відновлення мостів на автомобільних дорогах загального користування (4 млрд грн)", - зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, повідомляє "Інтерфакс-України".

Згідно з інформацією на сайті ВР, бюджетний комітет рекомендує включити його до порядку денного сесії та прийняти одразу за основу та в цілому, хоча Мінфін висловлює сумніви в можливості "Укрнафти" профінансувати передбачені законопроектом доходи.

Президент України Володимир Зеленський наприкінці квітня 2020 року заявив про ініціативу створити державну авіакомпанію, флот якої буде сформовано з літаків виробництва ДП "Антонов".

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у червні 2020 року повідомив, що уряд вже розробив концепцію майбутнього державного українського авіаперевізника.

Водночас два найбільших українських авіаперевізники "Міжнародні авіалінії України" та SkyUp заявили про загрозу банкрутства через пандемію COVID-19 і неодноразово зверталися до держави за підтримкою, однак поки що безрезультатно.

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29 09 2020 13:54
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