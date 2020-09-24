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"Інтерпайп" Пінчука та "Укрнафта" закрили питання боргу на 160 мільйонів

Компанії знайшли компроміс в рамках старої та нової угоди
Підконтрольна Віктору Пінчуку компанія "Інтерпайп" та "Укрнафта" урегулювали питання заборгованості - близько 160 млн грн боргу "Укрнафти" за поставлену трубну продукцію у 2018 році.
"Інтерпайп" Пінчука та "Укрнафта" закрили питання боргу на 160 мільйонів Фото: telegraf.com.ua

Про це в інтерв'ю Oilpoint розповів фінансовий директор "Інтерпайп" Денис Морозов, повідомляє "Європейська правда".

"З "Укрнафтою" ми закрили це питання. Ми підписали з ними договір про угоду в липні. Боргу більше немає", - підкреслив він.

За його словами, компанії знайшли компроміс в рамках старої та нової угоди на постачання продукції.

"Там є нюанси, про які я не можу говорити. Це комерційна таємниця. Є стара угода і нова. Ми провели в рамках цих угод деякі переговори і знайшли компроміс", - додав Морозов.

У червні 2020 року стало відомо, що "Інтерпайп" подав шість позовів до ПАТ "Укрнафта" з вимогою стягнути 157,3 млн гривень - йшлося про заборгованість за постачання трубної продукції за контрактами від грудня 2018 року.

"Інтерпайп" Віктора Пінчука є найбільшим виробником безшовних труб і залізничних коліс в Україні.

"Укрнафта" знаходиться у власності групи "Приват" Ігоря Коломойського (42% акцій) і НАК "Нафтогаз України" (50% + 1 акція).

Нагадаємо, що Росія програла апеляцію про компенсацію "Укрнафті" збитків, завданих анексією Криму.

 
 
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24 09 2020 14:12
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