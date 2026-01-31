ООН опинилася за крок до фінансового колапсу через борги держав

На кінець 2025 року заборгованість із внесків досягла 1,57 млрд доларів.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш попередив держави-члени, що організація опинилася на межі "неминучого фінансового краху" через невиплачені внески. Він також зазначив, що проблема посилюється правилом, яке змушує повертати невикористані кошти.

Про це пише Reuters.

Як повідомляє агентство, Гутерріш вже неодноразово попереджав про погіршення фінансової ситуації організації, але цього разу його застереження звучало найсерйозніше. Воно пролунало в умовах, коли головний донор ООН — США — відходить від багатосторонньої співпраці на багатьох напрямках.

"Криза поглиблюється і загрожує виконанню програм, а також фінансовим колапсом. Ситуація ще більше погіршиться в найближчому майбутньому", — заявив Гутерріш.

За правилами ООН, розмір внесків кожної країни залежить від її економіки. США сплачують 22% основного бюджету, Китай — 20%. На кінець 2025 року заборгованість із внесків досягла рекордних 1,57 млрд доларів, повідомив Гутерріш. Він не уточнив, які саме країни не сплатили.

"Або всі держави-члени своєчасно та повністю виконують свої зобов’язання щодо внесків, або нам доведеться радикально переглянути фінансові правила ООН, щоб уникнути неминучого фінансового краху", — наголосив генсекретар ООН.

Представники ООН повідомляють, що США наразі заборгували 2,19 млрд доларів за регулярний бюджет організації, ще 1,88 млрд доларів — за поточні миротворчі місії та 528 млн доларів — за попередні миротворчі операції.

Як пише Reuters, минулого року Гутерріш створив робочу групу з реформ UN80, яка має на меті зменшити витрати та підвищити ефективність роботи ООН. У рамках цієї ініціативи держави погодилися скоротити бюджет на 2026 рік приблизно на 7% — до 3,45 млрд доларів.

Проте Гутерріш попередив, що до липня організація може залишитися без фінансування. Однією з причин є застаріле правило, яке змушує щороку повертати країнам сотні мільйонів доларів невикористаних внесків.

"Іншими словами, ми опинилися в абсурдній ситуації, коли змушені повертати кошти, яких насправді немає", — зазначив Гутерріш.