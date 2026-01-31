Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

ООН опинилася за крок до фінансового колапсу через борги держав

31 січня 2026, 09:52
ООН опинилася за крок до фінансового колапсу через борги держав
Фото: Укрінформ
На кінець 2025 року заборгованість із внесків досягла 1,57 млрд доларів.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш попередив держави-члени, що організація опинилася на межі "неминучого фінансового краху" через невиплачені внески. Він також зазначив, що проблема посилюється правилом, яке змушує повертати невикористані кошти.

Про це пише Reuters. 

Як повідомляє агентство, Гутерріш вже неодноразово попереджав про погіршення фінансової ситуації організації, але цього разу його застереження звучало найсерйозніше. Воно пролунало в умовах, коли головний донор ООН — США — відходить від багатосторонньої співпраці на багатьох напрямках.

"Криза поглиблюється і загрожує виконанню програм, а також фінансовим колапсом. Ситуація ще більше погіршиться в найближчому майбутньому", — заявив Гутерріш. 

За правилами ООН, розмір внесків кожної країни залежить від її економіки. США сплачують 22% основного бюджету, Китай — 20%. На кінець 2025 року заборгованість із внесків досягла рекордних 1,57 млрд доларів, повідомив Гутерріш. Він не уточнив, які саме країни не сплатили.

"Або всі держави-члени своєчасно та повністю виконують свої зобов’язання щодо внесків, або нам доведеться радикально переглянути фінансові правила ООН, щоб уникнути неминучого фінансового краху", — наголосив генсекретар ООН.

Представники ООН повідомляють, що США наразі заборгували 2,19 млрд доларів за регулярний бюджет організації, ще 1,88 млрд доларів — за поточні миротворчі місії та 528 млн доларів — за попередні миротворчі операції.

Як пише Reuters, минулого року Гутерріш створив робочу групу з реформ UN80, яка має на меті зменшити витрати та підвищити ефективність роботи ООН. У рамках цієї ініціативи держави погодилися скоротити бюджет на 2026 рік приблизно на 7% — до 3,45 млрд доларів.

Проте Гутерріш попередив, що до липня організація може залишитися без фінансування. Однією з причин є застаріле правило, яке змушує щороку повертати країнам сотні мільйонів доларів невикористаних внесків.

"Іншими словами, ми опинилися в абсурдній ситуації, коли змушені повертати кошти, яких насправді немає", — зазначив Гутерріш.

ООНборгиАнтоніу Гутерреш

Останні матеріали

Від геолокації до аналізу даних. ICE отримала потужні інструменти для відстеження підозрюваних і протестувальників – Washington Post
Технології
Від геолокації до аналізу даних. ICE отримала потужні інструменти для відстеження підозрюваних і протестувальників – Washington Post
Переклад iPress – 30 січня 2026, 16:48
Долар під тиском. Як рішення Трампа можуть вдарити по курсу – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Долар під тиском. Як рішення Трампа можуть вдарити по курсу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 30 січня 2026, 14:57
Контраст настроїв. Оптимістична Литва присоромлює Велику Британію – Едвард Лукас
Політика
Контраст настроїв. Оптимістична Литва присоромлює Велику Британію – Едвард Лукас
Переклад iPress – 30 січня 2026, 12:48
Політичний скандал у Чехії. Президент Петр Павел звинуватив міністра закордонних справ Петра Мацінку у шантажі – denik.cz
Політика
Політичний скандал у Чехії. Президент Петр Павел звинуватив міністра закордонних справ Петра Мацінку у шантажі – denik.cz
Переклад iPress – 29 січня 2026, 16:41
Виправдання Трампа.
Політика
Виправдання Трампа. "Ніколи не винен", хоча саме він несе відповідальність – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 січня 2026, 12:52
Повернення
Політика
Повернення "войовничих вовків" Китаю. Сигнал сили чи симптом внутрішньої кризи? – RUSI
Переклад iPress – 29 січня 2026, 08:09
Остерігайтеся
Політика
Остерігайтеся "формули Анкориджа". росія вигадала угоду з США, щоб приховати свою зневагу до мирних переговорів – CNN
Переклад iPress – 28 січня 2026, 15:59
Термін дії договору між США і росією про ядерну зброю добігає кінця. Що стоїть на кону? – Chatham House
Політика
Термін дії договору між США і росією про ядерну зброю добігає кінця. Що стоїть на кону? – Chatham House
Переклад iPress – 28 січня 2026, 11:54
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється