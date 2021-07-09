"Укрпошта" підписала контракт на будівництво сортувального центру під Києвом

На користь проєкту грає вдале розміщення. Майбутній сортувальний центр буде знаходитись біля головних повітряних воріт країни - Міжнародного аеропорту "Бориспіль". Наразі ми працюємо над тим, що трансформувати аеропорт у східноєвропейський авіахаб

"Укрпошта" і ТОВ "Тетра інвест" підписали контракт зі створення першого логістично-сортувального центру нового зразка - найближчим часом підрядник зможе приступити до процесу будівництва.

Зазначається, що сортувальний центр займатиме площу 9,2 га і розташовуватиметься на території індустріального парку у Борисполі.

Завершити всі роботи планують до кінця 2023 року.

"На користь проєкту грає вдале розміщення. Майбутній сортувальний центр буде знаходитись біля головних повітряних воріт країни - Міжнародного аеропорту "Бориспіль". Наразі ми працюємо над тим, що трансформувати аеропорт у східноєвропейський авіахаб. Також саме тут проходить оновлена дорога Київ - Харків з виходом до центрального, східного та південного регіонів.

Це відповідає концепції, за якою зараз працює міністерство - системний, комплексний розвиток усіх напрямків інфраструктури. Радий, що до цього процесу долучається також національний поштовий оператор", - сказав міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Як пише "Інтерфакс-Україна", ТОВ "Тетра інвест" перемогло у тендері, з остаточною пропозицією в 46 млн дол.

За даними порталу YouControl , кінцевим бенефіціарним власником компанії є Цікун Світлана Михайлівна.

Компанія була зареєстрована в березні 2021 року, статутний капітал - 1000 грн. В якості основного виду діяльності вказана оренда і управління власною або орендованої нерухомістю.

У Мінінфраструктури нагадали, що восени 2020 року Укрпошта залучила близько 100 млн євро інвестицій від ЄБРР)та ЄІБ. Їх буде спрямовано на будівництво 7-ми автоматизованих сортувальних центрів та перебудову логістичної мережі з оновленням бази депо.

"Зовсім скоро, менш ніж через 1,5 року, кожен, хто буде приземлятися в аеропорту Бориспіль, з вікна літака буде бачити ось цей, перший (за 42 роки) автоматизований сортувальний центр Укрпошти, що обробляє більше 40 тис. посилок в годину. Це більш ніж в 10+ разів більше, ніж зараз", - написав гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

"Зовсім скоро (скоро, це в цьому році), подібні контракти будуть підписані по хабам у Львові, Одесі, Харкові, Дніпрі, а всього у нас буде 7 хабів і 50+ депо по всій країні", - додав він.

Нагадаємо, раніше "Укрпошта" оголосила тендер на будівництво автоматизованого сортувального центру в Київській області, очікувана вартість проєкту - 50 млн доларів.