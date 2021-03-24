"Укрпошті" заборонили підвищувати тарифи
19 лютого НКРЗІ провело з "Укрпоштою" робочу нараду, за результатами якої національний поштовий оператор повинен був виправити ряд виявлених недоліків і невідповідність пропозицій "Порядку регулювання тарифів на універсальні послуги поштового зв'язку", повідомляє "Економічна правда".
"Комісія не отримала від "Укрпошти" належної реакції з приводу виправлення виявлених недоліків", - йдеться у повідомленні.
Регулятор зазначає, що невідповідності пропозицій Порядку були в частині зміни тарифів на пересилання посилок і пріоритетної письмової кореспонденції.
"Укрпошта" пропонувала переглянути граничні тарифи на послуги поштового зв'язку в два етапи: перший - з дати набрання законної сили рішенням до 30 листопада 2021 року в середньому на 30,6%, другий - з 1 грудня 2021 року в середньому на 8,8%.
Нагадаємо, що "Нова Пошта" підвищила тарифи на доставку і упаковку
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