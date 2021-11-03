"Нова Пошта" підвищує тарифи на доставку і упаковку

Група компаній "Нова Пошта" з 20 березня підвищує тарифи на доставку відправлень й на їх упаковку.

Тариф на доставку посилок виросте на 5 грн, а на їх упаковку - на 1-6 грн, повідомляє "Економічна правда".

Фото: Економічна правда

При цьому скасовується додаткова плата за ручну обробку при відправці посилок розміром від 70 см по одній зі сторін відправлення за умови упаковки згідно з правилами упаковки "Нової пошти".

"Тепер такі посилки будуть доставлятися за базовим тарифом, головне - щоб вони були упаковані в коробку, гофрокартон або на плоску основу", - йдеться в повідомленні.

Підвищення тарифів у "НП" пояснюють економічними причинами.

"Розуміючи всю складність економічної ситуації, пов'язаної з пандемією і карантинними обмеженнями, "Нова Пошта" тривалий час свідомо не підвищувала тарифи. Але ми змушені зробити незначне підвищення тарифів у зв'язку із зростанням цін на паливо, комунальні послуги, інфляцією", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Нагадаємо, що "Нова пошта" спростила правила пакування для відправлень