"Нова пошта" спростила правила пакування для відправлень

Група компаній "Нова пошта" запровадила нові правила пакування, що стосуються більшості категорій відправлень і розширюють альтернативи для надійного пакування посилок і вантажів, йдеться в повідомленні компанії.

"Опираючись саме на клієнтський досвід і наші внутрішні процеси роботи, ми ввели нові правила пакування. Їх впровадження допоможе клієнту надійно пакувати, а нам - зберегти високу якість та швидкість доставки відправлень, і цьому сприяє сортування посилок автоматичним способом", - наводить прес-служба компанії слова СЕО "Нової пошти" Олександра Бульби, пише "Інтерфакс-Україна".

Згідно із запровадженими оновленнями, "Нова пошта" тепер надає альтернативні варіанти пакування для більшості типів відправлень - головне, щоб у них була пласка основа.

За новим стандартом у більшості популярних категорій відправлень змінилися правила пакування:

- документи завтовшки понад 2 см дозволили відправляти в конвертах (раніше треба було використовувати коробку);

- одяг і текстиль до 2 кг і до 40 см транспортується в поліетиленовому пакеті, а понад 2 кг і 40 см - у гофрокартонній коробці або в пакеті для відправлень із обов'язковою пласкою основою (раніше весь одяг і текстиль з оціночною вартістю понад 2 тис. грн мали відправляти лише в гофрокартонній коробці);

- взуття у фірмовій коробці дозволено відправляти в пакеті для відправлень або в стрейч-плівці;

- телевізори, монітори та радіатори (пласкі об'ємні відправлення в товарній упаковці) вартістю до 10 тис. грн дозволили відправляти в товарній упаковці. За вартості у понад 10 тис. грн товар додатково запаковують у п'ятишаровий гофрокартон (раніше усе - в додаткових коробках, палетах або флет-боксах);

- гаджети, канцелярія, книжки (дрібні некрихкі відправлення в упаковці) дозволили відправляти замотаними у повітряно-пухирчату плівку та укладеними в пакет або в конверті з повітряно-пухирчатою плівкою;

- кондиціонери, духові шафи, дитячі візки (об'ємні запаковані вантажі) дозволили відправляти в заводській гофрокартонній коробці, якщо вона витримує навантаження всередині без деформацій (раніше всі подібні вантажі вагою до 30 кг та стороною більше ніж 70 см додатково упаковували в палетні борти).

Як повідомлялося, "Нова пошта" хоче відкрити 40 бізнес-відділень у 2021 році й шукає для них співінвесторів.

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