"Нова пошта" створила власну епідеміологічну службу
Як повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на прес-реліз компанії, в складі служби - вісім лікарів-епідеміологів й один фахівець з епідеміології (фельдшер). Вони перебувають у регіональних підрозділах компанії в Києві, Полтаві, Хмельницькому, Львові, Одесі та Запоріжжі. Основним завданням служби є профілактика поширення інфекційних захворювань.
"Нам вкрай важливо, щоб наші клієнти і працівники були у безпеці. Ми запроваджуємо нову культуру поведінки задля безпеки. Щоб впровадити цю культуру ми будемо системно навчати менеджмент та працівників фронт-лайну, вдосконалювати процедури безпеки. Як показав час, заходи безпеки актуальні й через півроку після початку епідемії. Саме тому компанія прийняла рішення, що вони назавжди залишаться частиною стандартів "Нової пошти", - коментує СЕО "Нової пошти" Олександр Бульба.
Служба увійшла в дирекцію з охорони праці та цивільного захисту "Нової пошти". Її очолила лікар-епідеміолог Ірина Кобилевская.
У компанії зазначили, що служба продовжить роботу і після завершення в Україні епідемії коронавірусу, Зокрема, своєчасно реагуватиме і вживатиме заходів щодо запобігання поширенню інших інфекційних захворювань.
Заснована в 2001 році ГК "Нова пошта" є лідером на ринку експрес-доставки в Україні. Мережа компанії нараховує понад 6 тис. відділень у всій країні.
"Нова пошта" надає клієнтам повний спектр логістичних і пов'язаних із ними послуг. До групи входять українські та зарубіжні компанії, зокрема "Нова пошта", "НП Логістик", "Пост Фінанс" (система Forpost) і "Нова пошта Глобал".
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