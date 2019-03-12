"Укрпошта" відкриває новий канал доставки посилок із Польщі в Україну

За запевненням компанії, новий канал доставки безпечніший і на приблизно 20-25% вигідніший за альтернативні варіанти

Найближчим часом "Укрпошта" планує запуск подібних каналів міжнародної доставки посилок в Україну з Італії, Великої Британії, Німеччини.

АТ "Укрпошта" відкриває новий канал доставки посилок за три-шість днів від моменту відправлення зі складу в Польщі в Україну, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з релізом, "Укрпошта" спільно з приватним поштовим оператором SMART Forwarding (головний офіс - у Греції) та польською компанією InPost уже розпочали тестові доставки міжнародних поштових відправлень із Польщі.

"Ми з партнерами надаємо, мабуть, єдиний економний офіційний канал доставки товарів або речей. Він зручний, надійний, простий. Наприклад, відправка посилки з кросівками, одягом та продуктами харчування у заводській упаковці через поштомат InPost вагою 10 кг розміром до 19x38x64 см коштуватиме приблизно 37 злотих, або близько 230 грн в еквіваленті", - наводить прес-служба "Укрпошти" слова першого заступника гендиректора компанії Олександра Перцовського.

За його словами, якщо вартість вкладень одного одержувача в одній поштовій депеші не перевищує митного ліміту в EUR100, митне оформлення відбуватиметься за спрощеним механізмом. "Поки що працюємо в тестовому режимі, робимо щотижневі доставки, налагоджуємо всі процеси. Плануємо незабаром збільшити частоту відправлень із Польщі до двох-трьох на тиждень", - уточнив Перцовський.

Шлях відправлення з Польщі в Україну можна відстежити за трек-номером на сайті "Укрпошти".

За запевненням компанії, новий канал доставки безпечніший і на приблизно 20-25% вигідніший за альтернативні варіанти.

Доставляють товари вагою до 30 кг без обмеження вартості відправлення. Водночас міжнародні поштові відправлення, вартість яких перевищує митний ліміт в EUR100, підлягатимуть додатковому оподаткуванню.

Як приклад для порівняння "Укрпошта" наводить той факт, що національний поштовий оператор Польщі пересилає в Україну посилки вагою лише до 20 кг, при цьому вартість відправлення не повинна перевищувати 400 злотих (EUR94 в еквіваленті).

Найближчим часом "Укрпошта" планує запуск подібних каналів міжнародної доставки посилок в Україну з Італії, Великої Британії, Німеччини.

Нагадаємо, що "Укрпошта" надаватиме фінансові послуги