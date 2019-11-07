"Укрпошта" відмовляється доправляти пенсії й висунула ультиматум уряду
Смілянський опублікував відкритий лист до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, міністра соціальної політики Андрія Реви, віце-прем'єр-міністра Павла Розенка і керівника Пенсійного фонду Євгена Капінуса, повідомляє LB.ua.
"Я заздалегідь попереджаю Вас, Міністерство соціальної політики і Пенсійний фонд України про те, що з 1 січня 2020 року АТ "Укрпошта" не доправлятиме пенсії за поточним збитковим тарифом", - написав Смілянський.
Він запропонував уряду два виходи із ситуації: затвердити нові тарифи на доставку пенсій або винести послугу на відкритий тендер.
"Доставка пенсій, як і доставка газет, не входить до переліку обов'язкових поштових послуг у рамках Всесвітнього поштового союзу, і вони можуть надаватися національним оператором поштового зв'язку на ринкових умовах. Ще раз - на ринкових умовах, визначених на відкритому тендері, а не за регульованим тарифом чи виписаним під один банк постановою, як це було з переселенцями Донбасу або недавньою постановою Кабміну про пілотний проєкт доставки пенсій", - підкреслив він.
Він підкреслив, що чинний уряд має час до 1 вересня, щоб урегулювати проблемне питання.
Нагадаємо, "Укрпошта" досягла згоди з Пенсійним фондом щодо доставки та виплати пенсій в 2019 році.
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