"Укрсоцбанк" подав в суд на НБУ за штраф на 30,45 млн грн
Зазначимо, що Національний банк наклав рекордний штраф на "Укрсоцбанк" за підозру у сприянні відмиванню коштів на загальну суму близько 1 мільярда гривень. Також Нацбанк виніс попередження "Укрсоцбанку", у якому застеріг установу від продовження практики видачі кредитів без належного документарного оформлення, повідомляє "Громадське".
Після рішення про накладання штрафу на "Укрсоцбанк", банк повідомив, що не погоджується з таким рішення регулятора, адже виявив відмивання коштів ще задовго до перевірки та припинив такі операції.
Нагадаємо, що Національний банк України через суди намагається відшкодувати у поручителів збанкрутілих банків 37 мільярдів гривень, які ті винні за наданими Нацбанком кредитами
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Танкіст, який створює реборнів: "В процесі роботи занурююся в певну оболонку, яка заспокоює""Після року реабілітації я шукав роботу. Намагався повернутися до спокійного життя. Роботу складно було знайти, бо у багатьох роботодавців такі погляди, мовляв АТОшники отримували травми і тепер непередбачувані. До того ж, учасникам бойових дій потрібно щопівроку проходити реабілітацію, а такого брати на роботу не кожен захоче"
- Колишній морпіх, який зайнявся перманентним макіяжем: Іноді помічаю, що перестаю дихати під час роботи"Мене завжди захоплювало все, що пов’язане з мілітарі. І я завжди шкодував, що не служив в армії. А тут – гештальт закрив. Та й необхідність була. Я би інакше не зміг. І дітям в очі дивитися не зміг би"