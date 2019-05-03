"Укрсоцбанк" подав в суд на НБУ за штраф на 30,45 млн грн

Акціонерне товариство "Укрсоцбанк" подало до Окружного адміністративного суду на Національний банк України. У суді банк хоче оскаржити рішення регулятора про накладання штрафу у розмірі 30,45 мільйона гривень.

Зазначимо, що Національний банк наклав рекордний штраф на "Укрсоцбанк" за підозру у сприянні відмиванню коштів на загальну суму близько 1 мільярда гривень. Також Нацбанк виніс попередження "Укрсоцбанку", у якому застеріг установу від продовження практики видачі кредитів без належного документарного оформлення, повідомляє "Громадське".

Після рішення про накладання штрафу на "Укрсоцбанк", банк повідомив, що не погоджується з таким рішення регулятора, адже виявив відмивання коштів ще задовго до перевірки та припинив такі операції.

Нагадаємо, що Національний банк України через суди намагається відшкодувати у поручителів збанкрутілих банків 37 мільярдів гривень, які ті винні за наданими Нацбанком кредитами