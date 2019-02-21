Нацбанк у судах намагається повернути 37 млрд грн у збанкрутілих банків
Зокрема, НБУ протягом 2014-2018 років подав до судів 115 позовів, з яких 10 — проти фінансових поручителів на 11 мільярдів гривень, решта 105 позовів проти майнових поручителів на 26 мільярдів гривень.
"За 45 справами є ухвалені судові рішення, з яких у 26 справах рішення набрали законної сили і їх спрямовано на виконання, а за 19 — очікується завершення строків на їх оскарження боржниками для подальшого пред’явлення до виконання", - повідомляють в НБУ.
Крім цього, ще 70 справ щодо стягнення боргів збанкрутілих банків розглядають у судах.
"Наразі ще зарано говорити про певну суму задоволених вимог НБУ, бо поручителі оскаржують ці рішення у судах вищих інстанцій. Крім того, вони постійно зловживають своїми процесуальними правами при розгляді справ, тим самим затягуючи із поверненням боргів", - повідомив очільник відділу судової роботи з проблемними активами Нацбанку Сергій Бойко.
Нагадаємо, Національний банк України вперше опублікував результати оцінки стійкості 24 найбільших банків за підсумками стрес-тестів і вже проведених ними за вимогою НБУ заходів капіталізації.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- ВІДЕО Трамп опублікував відео виступу під пісню гурту R.E.M, Twitter видалив його після скарги
- ВІДЕО Українські військові випробували радіокомплекс для блокування роботи безпілолників
- Колишній морпіх, який зайнявся перманентним макіяжем: Іноді помічаю, що перестаю дихати під час роботи"Мене завжди захоплювало все, що пов’язане з мілітарі. І я завжди шкодував, що не служив в армії. А тут – гештальт закрив. Та й необхідність була. Я би інакше не зміг. І дітям в очі дивитися не зміг би"
- Ветеран-засновник UKR GUN Projects: Наша форма в комплексі з турнікетами зупиняє кров за секунди"В мене саме мала початися ІТ-кар'єра. Але потрібно було зупинити кровопролиття. В 2014 році ми дуже поспішали, щоб виграти ці дні, хвилини, секунди, щоб ситуація не стала гіршою…"