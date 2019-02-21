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Нацбанк у судах намагається повернути 37 млрд грн у збанкрутілих банків

70 справ щодо стягнення боргів збанкрутілих банків розглядають у судах
Національний банк України через суди намагається відшкодувати у поручителів збанкрутілих банків 37 мільярдів гривень, які ті винні за наданими Нацбанком кредитами
Нацбанк у судах намагається повернути 37 млрд грн у збанкрутілих банків Фото: vkurse.ua

Зокрема, НБУ протягом 2014-2018 років подав до судів 115 позовів, з яких 10 — проти фінансових поручителів на 11 мільярдів гривень, решта 105 позовів проти майнових поручителів на 26 мільярдів гривень.

"За 45 справами є ухвалені судові рішення, з яких у 26 справах рішення набрали законної сили і їх спрямовано на виконання, а за 19 — очікується завершення строків на їх оскарження боржниками для подальшого пред’явлення до виконання", - повідомляють в НБУ.

Крім цього, ще 70 справ щодо стягнення боргів збанкрутілих банків розглядають у судах.

"Наразі ще зарано говорити про певну суму задоволених вимог НБУ, бо поручителі оскаржують ці рішення у судах вищих інстанцій. Крім того, вони постійно зловживають своїми процесуальними правами при розгляді справ, тим самим затягуючи із поверненням боргів", - повідомив очільник відділу судової роботи з проблемними активами Нацбанку Сергій Бойко.

Нагадаємо, Національний банк України вперше опублікував результати оцінки стійкості 24 найбільших банків за підсумками стрес-тестів і вже проведених ними за вимогою НБУ заходів капіталізації.

 

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21 02 2019 18:25
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