Нацбанк у судах намагається повернути 37 млрд грн у збанкрутілих банків

Національний банк України через суди намагається відшкодувати у поручителів збанкрутілих банків 37 мільярдів гривень, які ті винні за наданими Нацбанком кредитами

Зокрема, НБУ протягом 2014-2018 років подав до судів 115 позовів, з яких 10 — проти фінансових поручителів на 11 мільярдів гривень, решта 105 позовів проти майнових поручителів на 26 мільярдів гривень.

"За 45 справами є ухвалені судові рішення, з яких у 26 справах рішення набрали законної сили і їх спрямовано на виконання, а за 19 — очікується завершення строків на їх оскарження боржниками для подальшого пред’явлення до виконання", - повідомляють в НБУ.

Крім цього, ще 70 справ щодо стягнення боргів збанкрутілих банків розглядають у судах.

"Наразі ще зарано говорити про певну суму задоволених вимог НБУ, бо поручителі оскаржують ці рішення у судах вищих інстанцій. Крім того, вони постійно зловживають своїми процесуальними правами при розгляді справ, тим самим затягуючи із поверненням боргів", - повідомив очільник відділу судової роботи з проблемними активами Нацбанку Сергій Бойко.