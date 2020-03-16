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"Укртранснафта" приймає другий нафтовий танкер для Білорусі

У компанії нагадують, що "Укртранснафта" забезпечує надійний та безперебійний транзит російської нафти сорту Urals у напрямку Чехії, Словаччини та Угорщини відповідно до діючих контрактних зобов’язань
Розвантаження нафти відбувається для її подальшого транспортування із використанням нафтопроводу "Одеса-Броди" та однієї з двох гілок магістрального нафтопроводу "Дружба" до Мозирського НПЗ за маршрутом МНТ "Південний" - ЛВДС "Броди" - ЛВДС "Мозир".
"Укртранснафта" приймає другий нафтовий танкер для Білорусі Фото: mignews.com.ua

"Укртранснафта" розпочала розвантаження другого танкера з нафтою сорту Urals обсягом 80 тис. тонн в рамках договору про надання послуг з транспортування нафти до Білорусі, повідомляє "Економічна правда".

Розвантаження нафти відбувається для її подальшого транспортування із використанням нафтопроводу "Одеса-Броди" та однієї з двох гілок магістрального нафтопроводу "Дружба" до Мозирського НПЗ за маршрутом МНТ "Південний" - ЛВДС "Броди" - ЛВДС "Мозир".

У компанії нагадують, що "Укртранснафта" забезпечує надійний та безперебійний транзит російської нафти сорту Urals у напрямку Чехії, Словаччини та Угорщини відповідно до діючих контрактних зобов’язань.

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16 03 2020 15:43
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