Укртранснафта визначила дату переговорів з Росією про нафту з "Дружби"

Наразі місце тимчасового зберігання некондиційної нафти "є предметом переговорів з Росією, черговий раунд яких відбудеться 14 травня"

Черговий раунд переговорів з Росією щодо локалізації некондиційної російської нафти з нафтопроводу "Дружба" відбудеться 14 травня.

"У нафтопроводі "Одеса-Кременчук" - нафта сорту Azeri, в нафтопроводі "Дружба"- сорт Urals... Для відновлення транзиту в ЄС необхідно звільнити хоча б одну нитку "Дружби" від некондиційної нафти", - зазначив перший заступник генерального директора АТ "Укртранснафта" Андрій Пасішник, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Він додав, що наразі місце тимчасового зберігання некондиційної нафти "є предметом переговорів з Росією, черговий раунд яких відбудеться 14 травня".

Представник "Укртранснафти" зауважив, що ця ситуація "припала на період Великодня і травневих свят, тому виникли труднощі з участю державних органів у вирішенні цієї проблеми".

Нагадаємо, що російську нафту забруднили навмисне, щоб приховати розкрадання на 15 тисяч доларів.