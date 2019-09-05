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Укртранснафта визначила дату переговорів з Росією про нафту з "Дружби"

Наразі місце тимчасового зберігання некондиційної нафти "є предметом переговорів з Росією, черговий раунд яких відбудеться 14 травня"
Черговий раунд переговорів з Росією щодо локалізації некондиційної російської нафти з нафтопроводу "Дружба" відбудеться 14 травня.
Укртранснафта визначила дату переговорів з Росією про нафту з "Дружби" Фото: transkarpatia.net

"У нафтопроводі "Одеса-Кременчук" - нафта сорту Azeri, в нафтопроводі "Дружба"- сорт Urals... Для відновлення транзиту в ЄС необхідно звільнити хоча б одну нитку "Дружби" від некондиційної нафти", - зазначив перший заступник генерального директора АТ "Укртранснафта" Андрій Пасішник, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Він додав, що наразі місце тимчасового зберігання некондиційної нафти "є предметом переговорів з Росією, черговий раунд яких відбудеться 14 травня". 

Представник "Укртранснафти" зауважив, що ця ситуація "припала на період Великодня і травневих свят, тому виникли труднощі з участю державних органів у вирішенні цієї проблеми".

Нагадаємо, що російську нафту забруднили навмисне, щоб приховати розкрадання на 15 тисяч доларів.

 
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09 05 2019 22:30
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