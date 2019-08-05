Російську нафту забруднили навмисне, щоб приховати розкрадання на $15 тисяч Збитки від забруднення лише в Білорусі склали близько 100 мільйонів доларів

Причиною забруднення російської нафти, яку постачали до трубопроводом "Дружба" до України, Білорусі та ЄС, стало розкрадання нафти на загальну суму близько 1 мільйона рублів (15 тисяч доларів).

Фото: gettyimages.com

Розкрадання нафти здійснювалося шістьма особами - посадовцями низки російських компаній - у період з серпня 2018 по квітень 2019 року, йдеться у повідомленні Слідчого комітету РФ. За цей період вони встигли викрасти нафти на загальну суму щонайменше 1 мільйон рублів (близько 15 тисяч доларів). Для того, щоб приховати розкрадання, вони забруднили цю нафту хлоровмісними сполуками. Нагадаємо, що Україна призупинила транзит російської нафти через Білорусь. 2 травня Білорусь почала отримувати незабруднену нафту з Росії трубопроводом "Дружба". У новій партії нафти не виявили домішок хлорорганічних сполук.

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