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Російську нафту забруднили навмисне, щоб приховати розкрадання на $15 тисяч

Збитки від забруднення лише в Білорусі склали близько 100 мільйонів доларів
Причиною забруднення російської нафти, яку постачали до трубопроводом "Дружба" до України, Білорусі та ЄС, стало розкрадання нафти на загальну суму близько 1 мільйона рублів (15 тисяч доларів).
Російську нафту забруднили навмисне, щоб приховати розкрадання на $15 тисяч Фото: gettyimages.com

Розкрадання нафти здійснювалося шістьма особами - посадовцями низки російських компаній - у період з серпня 2018 по квітень 2019 року, йдеться у повідомленні Слідчого комітету РФ.

За цей період вони встигли викрасти нафти на загальну суму щонайменше 1 мільйон рублів (близько 15 тисяч доларів). Для того, щоб приховати розкрадання, вони забруднили цю нафту хлоровмісними сполуками.

Нагадаємо, що Україна призупинила транзит російської нафти через Білорусь.

2 травня Білорусь почала отримувати незабруднену нафту з Росії трубопроводом "Дружба". У новій партії нафти не виявили домішок хлорорганічних сполук.

 
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08 05 2019 11:04
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