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"Укрзалізниця" анонсує поїзд Мукачево – Кошице з літа

Очікуваний час у дорозі - близько 4 годин
У червні "Укрзалізниця" запустить поїзд із закарпатського міста Мукачева до словацького міста Кошице.
"Укрзалізниця" анонсує поїзд Мукачево – Кошице з літа Фото: kvsz.com

"Ми поки обережні в датах, але попередні домовленості такі: вже у червні "Укрзалізниця" запустить поїзд Мукачево – Кошице", – повідомив голова правління Євген Кравцов у Facebook.

"Тестовий рейс за цим маршрутом поїде за кілька місяців – 2 квітня", – додав Кравцов.

Поїзди формуватимуть залізничники зі Словаччини.

Очікуваний час у дорозі - близько 4 годин.

"Минулоріч ми вдало запустили рейс до Будапешта, теж євроколією. Наміри свої не змінюємо: саме українське Мукачево має стати потужним пасажирським хабом для мандрівок Європою", – написав Кравцов.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" назвала потяги, які 2018 року мали найбільший попит.

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20 02 2019 10:18
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