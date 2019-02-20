CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ червні "Укрзалізниця" запустить поїзд із закарпатського міста Мукачева до словацького міста Кошице.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Укрзалізниця" анонсує поїзд Мукачево – Кошице з літа
Очікуваний час у дорозі - близько 4 годин
Фото: kvsz.com
"Ми поки обережні в датах, але попередні домовленості такі: вже у червні "Укрзалізниця" запустить поїзд Мукачево – Кошице", – повідомив голова правління Євген Кравцов у Facebook.
"Тестовий рейс за цим маршрутом поїде за кілька місяців – 2 квітня", – додав Кравцов.
Поїзди формуватимуть залізничники зі Словаччини.
Очікуваний час у дорозі - близько 4 годин.
"Минулоріч ми вдало запустили рейс до Будапешта, теж євроколією. Наміри свої не змінюємо: саме українське Мукачево має стати потужним пасажирським хабом для мандрівок Європою", – написав Кравцов.
Нагадаємо, що "Укрзалізниця" назвала потяги, які 2018 року мали найбільший попит.
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