"Укрзалізниця" назвала найприбутковіші потяги 2018 року
У зарубіжному напрямку найпопулярнішим, як і на рік раніше, виявився потяг №5/6 сполученням Київ-Москва. Найприбутковішим поїздом у внутрішньому сполученні став №91/92 сполученням Київ-Львів, повідомляють "Українські новини" з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".
Згідно з повідомленням, українські поїзди, що курсують у Росію, дали загальний прибуток на 237 мільйонів гривень. Прибуток найпопулярніших поїздів на внутрішньому напрямку становив 180,4 млн гривень.
Список найприбутковіших поїздів з міжнародним сполученням:
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п. №5/6 " "Київ-Москва" - наповненість 72%, прибуток становив 120 млн грн;
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п. №23/24 "Одеса-Москва" - наповненість 85%, прибуток становив 56 млн грн;
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п. №73/74 "Ковель-Москва" - наповненість 80%, прибуток - 30 млн грн;
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п. №61/62 "Миколаїв-Москва" - наповненість 80%, прибуток - 16,7 млн грн;
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п. №53/54 "Київ-Санкт-Петербург" - наповненість 61%, прибуток - 14,4 млн грн.
Список найприбутковіших поїздів у внутрішньому сполученні:
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п. №91/92 "Київ-Львів" - наповненість 86%, прибуток становив 60,5 млн грн;
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п. №105/106 "Київ-Одеса" - наповненість 94%, прибуток - 54,4 млн грн;
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п. №63/64 "Київ-Харків" - наповненість 92%, прибуток - 29,5 млн грн;
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п. №11/12 "Київ-Новоолексіївка" - наповненість 92%, прибуток - 25,3 млн грн;
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п. №79/80 "Київ-Дніпро" - наповненість 99%, прибуток - 10,7 млн грн.
При цьому найзбитковішим у внутрішньому сполученні також став поїзд, що курсує з Києва до Львова №141/142. Його наповненість становила 90%, а збиток від нього - 118,1 млн грн. Зазначимо, що Львів залишається одним з найпопулярніших туристичних напрямків України.
Тим часом поїзд "Мінськ-Запоріжжя" виявився збитковим на міжнародному напрямку в 2018 році.
Додамо, у 2018 році в Росію залізницею виїхали 654,9 тис. осіб, з Росії в'їхали 627,5 тис. Пасажиропотік у країни Євросоюзу був меншим. У бік ЄС залізницею з України виїхали 410,8 тис. осіб, в'їхали - 266,1 тис.Найбільше квитків продають на напрямок Київ-Перемишль.
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